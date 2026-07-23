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        Haberler Dünya Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına kınama

        Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına kınama

        Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan'ın beraberindeki "aşırılık yanlısı grupla", İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "en güçlü biçimde" kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına kınama

        Bakanlıktan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "İsrailli Bakan'ın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldubitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu kaydedildi.

        İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenlemişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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