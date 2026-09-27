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        Haberler Dünya Ortadoğu "Muhalefet Arap partileriyle hükümet kuracak" iddiası

        "Muhalefet Arap partileriyle hükümet kuracak" iddiası

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde hükümet değişikliği için ortak hareket etme kararı alan muhalefetin "Arap partilerinin desteğiyle" hükümet kuracağı iddiasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 03:38 Güncelleme:
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        "Muhalefet Arap partileriyle hükümet kuracak" iddiası

        İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Yashar Partisi Başkanı Gadi Eisenkot ve muhalefet lideri Yair Lapid'in de aralarında bulunduğu 5 parti liderinin seçimlerde ortak hareket etme kararına ilişkin açıklama yaptı.

        Muhaliflerin birleşmesine karşı ilk kez açıklamada bulunan Netanyahu, muhalefet liderlerinin Arap partilerinin desteğiyle hükümet kuracağını öne sürdü.

        Eisenkot'un seçimlerin ardından Avigdor Liberman, Yair Golan, Naftali Bennett ve Arap partileriyle "solcu bir hükümet" kuracağını iddia eden Netanyahu, kendi partisi Likud'un muhalefeti durdurabileceğini savundu.

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        Netanyahu ayrıca muhalefet liderlerinin toplantıda çektirdiği toplu fotoğrafın yapay zekayla düzenlenmiş halini paylaştı.

        Fotoğrafa Birleşik Arap Listesi Başkanı Mansur Abbas ile Arap Değişim Cephesi İttifakı Başkanı Ahmed et-Tibi'yi ekleyen Netanyahu, muhalefet partilerinin hükümet kurabilmek için Arap partilerine ihtiyaç duyacağı yönündeki iddiasına işaret etti.

        İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesinde muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı ortak hareket etme kararı almıştı.

        Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile "Birlikte" listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, muhalefet liderlerinin evinde toplandığını duyurmuştu.

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        Lapid, Yashar Partisi Genel Başkanı Eisenkot, "Birlikte" listesinden Bennett, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ile görüşmelerinden bir fotoğraf paylaşmıştı.

        Paylaşımında parti liderlerinin hükümet değişikliği için ortak hareket etme yönünde imza attıkları belgenin görseline yer veren Lapid, "Aramızda ideolojik anlaşmazlıklar olsa bile, hükümet değişikliğinin ortak üst amacımız olduğunu kabul ederek, onun gerçekleştirilmesi için birlikte hareket etme görevimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

        Böylece, İsrail'deki seçimler öncesinde, bir blok olarak görülen muhalif partileri, resmi olarak da bir araya gelmiş oldu.

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        İsrail'de seçimlere ilişkin yapılan son kamuoyu yoklamaları, muhalefet kanadının 54-56 milletvekili, Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadının ise 50-52 milletvekiline ulaşabileceğine işaret ediyor.

        İsrail seçim sistemine göre, ülkede hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor ve kamuoyu yoklamaları iki blokun da koalisyon hükümeti kurabilmek için yeter sayıya ulaşamadığını gösteriyor.

        Önceki günlerde İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesinin seçimlere girmelerini engelleme kararı aldığı, haklarındaki son kararı İsrail Yüksek Mahkemesinin vereceği Filistinlileri temsil eden partilerin ise 12-14 milletvekiline ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Netanyahu
        #israil
        #seçim
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