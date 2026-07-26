Netanyahu, ABD'ye gitmeden kabineyi toplayacak

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILIŞININ 6. YILINDA ANA KUBBE RESTORASYONUNDA YENİ DÖNEM: ÖZGÜN DOKU KORUNACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Camii'nde sürdürülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi.