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        Haberler Dünya Amerika Netanyahu, ABD'ye gitmeden kabineyi toplayacak

        Netanyahu, ABD'ye gitmeden kabineyi toplayacak

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti için ülkeden ayrılmadan önce Güvenlik Kabinesi toplantısı yapacağı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 04:04 Güncelleme:
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        ABD'ye gitmeden kabineyi toplayacak

        The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Güvenlik Kabinesi üyeleriyle yerel saatle 13.00'te bir araya gelecek.

        Haberde, Netanyahu’nun Güvenlik Kabinesi üyeleriyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni saldırılar yapılmaması talimatı verdiği haberlerinin ardından bir araya geleceğine dikkat çekildi.

        Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü Washington'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geleceği duyurulmuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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