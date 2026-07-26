Netanyahu, ABD'ye gitmeden kabineyi toplayacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti için ülkeden ayrılmadan önce Güvenlik Kabinesi toplantısı yapacağı belirtildi
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 04:04 Güncelleme:
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Güvenlik Kabinesi üyeleriyle yerel saatle 13.00'te bir araya gelecek.
Haberde, Netanyahu’nun Güvenlik Kabinesi üyeleriyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni saldırılar yapılmaması talimatı verdiği haberlerinin ardından bir araya geleceğine dikkat çekildi.
Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü Washington'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geleceği duyurulmuştu.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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