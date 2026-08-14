Netanyahu, İngiltere'yi "İslam Cumhuriyeti" diye hedef aldı

Likud Partisi'nin seçim kampanyası için çalışan bir şirketin stüdyosunda İsrail Ordu Radyosu'na röportaj veren Netanyahu, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in oğlu ve torununun İsrail'in dostu olduğunu söyledi.

İkilinin Altı Gün Savaşı'nda İsrail'e gelerek haberleriyle destek verdiğini ifade eden Netanyahu, İngiltere'nin bir "İsrail Cumhuriyeti"ne dönüştüğünü ileri sürdü.

Netanyahu, "Birisi, nükleer silaha sahip ilk İslam Cumhuriyeti'nin İngiltere İslam Cumhuriyeti olacağını söylemişti. Biz ise İran'ın bir başkası olmamasını sağlıyoruz." iddiasında bulundu.

*Fotoğraf: Abir Sultan (AP)