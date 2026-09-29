New York Times yöneticisi öldürüldü: Kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı

The New York Times'ta yönetici olarak çalışan 40 yaşındaki Jonathan McKinsey, cumartesi günü öğleden sonra San Francisco'nun doğusundaki Dublin kentinde bulunan bir spor kompleksinin otoparkında vurularak öldürüldü.

KAYINVALİDE VE KAYINPEDER GÖZALTINDA

Yetkililer, 70'li yaşlarının sonlarında olan bir çiftin hafta sonu California'daki bir şehir parkında damatlarını silahla vurarak öldürdüğünü açıkladı. Mahkeme belgeleri ise hayatını kaybeden kişinin, çiftin kızıyla uzun süredir devam eden ve sert geçen bir velayet anlaşmazlığı yaşadığını ortaya koydu.

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Yetkililer, Dublin'de yaşayan 76 yaşındaki Shouyong Zhang ve 76 yaşındaki Shili Chen'i cinayet ve diğer suçlamalarla gözaltına aldı. Cinayet, McKinsey ile boşanma aşamasındaki eşi Candice Jang ile boşanma duruşmasından bir hafta önce gerçekleşti.

Mahkeme kayıtlarına göre çift, yaklaşık 2012'den beri evli ve üç küçük çocukları var. Kayıtlara göre Jang, 2023'te McKinsey'i polise şikayet ederek onu çocuklarına karşı fiziksel güç uygulamakla suçladı.

McKinsey, eşinin mahkemeye yaptığı başvuruya karşılık olarak onun hakkında da aile içi şiddete karşı koruma kararı talep etti ve boşanma davası açtı. Mahkeme belgelerine göre McKinsey daha sonra üç çocuğuyla daha fazla zaman geçirmek için başvuruda bulundu. Geçen sonbahardan bu yana çocuklarıyla haftada iki saat gözetim altında görüşmesine izin verildiğini belirtti.

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McKinsey, The New York Times'a Ocak 2023'te katıldı. Gazetenin aktardığına göre New York Times Games'in mühendislik direktörü olarak görev yapan McKinsey, San Francisco Körfez Bölgesi'nde yaşıyordu.