Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Polonya Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ziyaret edecek | Dış Haberler

        Polonya Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ziyaret edecek

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 22:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Polonya Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ziyaret edecek

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Nawrocki'nin 23-24 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

        Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceğini, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade eden Duran, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğünü kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası: Rapçi Canbay ve Kundakçı ailesi arasında gerginlik

        Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşmasının öncesinde rapçi Vahap Canbay ile Kundakçı'nın ailesi arasında gerginlik çıktı. Vahap Canbay'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ailesiyle anlaştığını bu yüzden karşı dava açmadığı iddia edildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        "İran silah denetimlerini kabul edecek"
        "İran silah denetimlerini kabul edecek"
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!