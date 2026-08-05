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        Haberler Dünya Rus varlıklarından elde edilen gelir Ukrayna'ya aktarılacak

        Rus varlıklarından elde edilen gelir Ukrayna'ya aktarılacak

        Avrupa Birliği (AB), Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından elde edilen 1,4 milyar avroluk gelirin Ukrayna'ya destek amacıyla kullanılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 23:29 Güncelleme:
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        Rus varlıklarından elde edilen gelir Ukrayna'ya aktarılacak

        AB Komisyonundan yapılan açıklamada, AB yaptırımları kapsamında dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklardan elde edilen faiz gelirlerinden oluşan 1,4 milyar avroluk kaynağın AB bütçesine aktarıldığı belirtildi.

        Söz konusu meblağın 2026 yılının ilk yarısındaki gelirleri kapsadığı ifade edilen açıklamada, bu transferin dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden yapılan beşinci ödeme olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, Rus varlıklarının dondurulmasının ardından şimdiye kadar toplam 8 milyar avro tutarında gelir elde edildiği anımsatıldı.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna için kullandıklarını belirtti.

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        "Rusya, neden olduğu yıkımın bedelini ödemeli." ifadesini kullanan von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin bu amaç doğrultusunda kullanıldığını kaydetti.

        Von der Leyen, "Bu gelirlerden 1,4 milyar avroluk ek kaynağı Ukrayna'nın kullanımına sunuyoruz. Bu destek, Ukrayna'nın Rusya'nın yasa dışı savaşına karşı direnişini sürdürmesine katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

        AB, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulamaya koyduğu yaptırımlar kapsamında Rusya Merkez Bankasının Birlik ülkelerindeki 200 milyar avro üzerindeki varlıklarını dondurmuştu.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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