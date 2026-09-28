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        Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa etti

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Vucic'in istifasının ardından cumhurbaşkanlığına, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic vekalet edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 03:22 Güncelleme:
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        Vucic istifa etti
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        Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı binasında halka sesleniş konuşmasında, istifa kararını imzaladığını, cumhurbaşkanlığına Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic'in vekalet edeceğini söyledi.

        "BUGÜN İSTİFAMI SUNDUĞUM GÜN"

        İstifasının ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin aralık sonuna kadar yapılması gerektiğini aktaran Vucic, "Bu şekilde bana bir insanın üstlenebileceği en yüce görevi ve sorumluluğu verdiniz. Bugün istifamı sunduğum gün." dedi.

        AA'nın haberine göre Vucic, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçime sıradan bir vatandaş olarak katılmak istediğini belirterek, şunları ifade etti:

        "Güveni kim kazanırsa kazansın, bunu seçim listelerinden birinin ilk sırasında bulunan biri olarak değil, cumhurbaşkanı sıfatıyla söylüyorum, barışı ve istikrarı korumak zorunda olacak. Ekonomik kalkınmayı sürdürmek zorundayız. Ancak ekonomik kalkınmadan söz ederken öncelikle inovasyonlara, yapay zekaya, robotlara ve geç kalmamaya dikkat etmemiz gerekecek."

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        Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak ve Vucic, Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) listelerinden seçime katılacak.

        Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic, Vucic'in istifasının ardından cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.

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        #Sırbistan
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