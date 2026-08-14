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        Haberler Dünya Sırbistan'daki İslam birliklerinden birleşme kararı

        Sırbistan'daki İslam birliklerinden birleşme kararı

        Sırbistan'da yaklaşık 20 yıldır iki ayrı kurum olarak faaliyet gösteren Sırbistan İslam Birliği Riyaseti ve Sırbistan İslam Birliği Meşihatı, tek bir çatı altında birleşme adımı attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 22:00 Güncelleme:
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        Sırbistan'daki İslam birlikleri birleşme kararı aldı

        Sırbistan'da 2007'den bu yana aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı çalışan Sırbistan İslam Birliği Riyaseti ve Sırbistan İslam Birliği Meşihatı, Novi Pazar'da düzenlenen törenle "Sırbistan'daki İslam Topluluğu Birliğine Dair Tüzük" isimli belgeye imza attı.

        "Sırbistan'daki Müslümanlar için büyük karar" şeklinde betimlenen belge çerçevesinde merkezi Novi Pazar'da olacak tek bir kurumun varlığı kabul edilirken, birleşik yapının başında Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Mevlud Dudic'in yer alacağı belirtildi.

        Sırbistan İslam Birliği Riyaseti Başkanı Senad Halitovic, törende yaptığı konuşmada, bugünkü belgenin "tarihi" değerde olduğunu söyleyerek "Müslümanların yaklaşık 20 yıldır yaşadığı zorlu dönem sona erdi. Burada kaybeden yok, hepimiz kazandık." dedi.

        Dudic de birlik olmanın önemine işaret ederek "Bugün atılan imza bölünmüşlüğü miras almak istemeyen herkes için bir zaferdir. Bunu hep birlikte gösterdik." diye konuştu.

        Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ise Sırbistan'da alınan kararı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

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