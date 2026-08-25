Son dakika: ABD basını: CIA direktörü Ratcliffe Moskova'da
ABD basını, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova'ya indiğini duyurdu
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 17:23 Güncelleme:
ABD basınından CBS News, CIA Başkanı John Ratcliffe'in bir görüşmeye katılmak için Moskova'ya indiğini duyurdu.
ABD'ye ait Boeing Globemaster tipi askeri nakliye uçağının Moskova'ya gizemli bir uçuş yaptığı bilgisi ilk olarak basına yansımıştı.
Kremlin, "Uçak hakkında bilgimiz yok" açıklaması yapmıştı.
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