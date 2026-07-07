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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump Ankara'da

        ABD Başkanı Trump Ankara'da

        Son dakika… NATO Ankara Zirvesi için Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 13:36 Güncelleme:
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        ABD Başkanı Trump Ankara'da

        Son dakika… NATO Ankara Zirvesi için Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı

        17 yıl sonra resmi ziyaret kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Trump, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

        Ayrıntılar geliyor...

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