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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, feshedilen terör örgütü YPG liderlerinden Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i danışman olarak atadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 01:40 Güncelleme:
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        Şara, Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı

        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi (Mazlum Abdi) Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır" ifadeleri yer aldı.

        *Haberin fotoğrafı ANKA tarafından servis edilmiştir.

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        #terör örgütü YPG
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