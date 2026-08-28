Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, feshedilen terör örgütü YPG liderlerinden Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i danışman olarak atadı
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 01:40 Güncelleme:
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi (Mazlum Abdi) Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır" ifadeleri yer aldı.
*Haberin fotoğrafı ANKA tarafından servis edilmiştir.
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