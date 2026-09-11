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        Haberler Dünya Ortadoğu Suudi Bakanlık, Irak'tan fırlatılan İHA'larla vurulan hattın tedbiren durdurulduğunu açıkladı

        Suudi Bakanlık, Irak'tan fırlatılan İHA'larla vurulan hattın tedbiren durdurulduğunu açıkladı

        Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın ülkeyi hedef alan saldırıların ardından güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, hattın Irak'tan fırlatılan insansız hava araçlarıyla vurulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 22:10 Güncelleme:
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        Doğu-Batı Petrol Boru Hattı kapandı

        Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkeye yönelik son saldırıların ardından Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın tedbir amacıyla kapatıldığını açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, hattın güvenliğinin sağlanması ve gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla operasyonların geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ise yaptığı açıklamada, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın Irak'tan fırlatılan insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını söyledi.

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        SUUDİ ARABİSTAN SALDIRIYA YANIT VERMEDİ

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise saldırıya karşılık verilmemesi kararının Irak Başbakanı'nın talebi üzerine alındığı belirtildi.

        Açıklamada, Riyad yönetiminin bölgedeki gerilimi daha fazla artırmamak ve Irak hükümetinin talebine destek vermek amacıyla saldırıya karşılık vermeme yolunu seçtiği ifade edildi.

        Saldırıların ardından alınan önlemler kapsamında kapatılan hattın, güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından yeniden faaliyete geçirileceği kaydedildi.

        STRATEJİK ÖNEME SAHİP BORU HATTI

        Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol sahalarından Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na ham petrol taşınmasını sağlayan stratejik altyapı tesisleri arasında yer alıyor.

        Yaklaşık 1200 kilometrelik hat, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatında Basra Körfezi dışındaki alternatif güzergahlarından biri olarak önem taşıyor.

        Saldırının ardından hattın geçici olarak kapatılması, enerji piyasaları ve bölgesel güvenlik açısından yakından takip edilen gelişmeler arasında yer aldı.

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        #suudi arabistan
        #Doğu Batı Boru hattı
        #haberler
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