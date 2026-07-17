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        Haberler Dünya Trump, ABD'deki seçim sistemini eleştirdi

        Trump, ABD'deki seçim sistemini eleştirdi

        ABD Başkanı Donald Trump, istihbarat bilgilerine göre ABD seçim sisteminin siber saldırı, istismar ve yabancı müdahaleye karşı ciddi şekilde savunmasız olduğunu belirterek, Çin'in 2020'den bu yana 220 milyon ABD seçmen bilgisini ele geçirerek tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğini iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 06:37 Güncelleme:
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        Trump, ABD'deki seçim sistemini eleştirdi

        Trump, Beyaz Saray'dan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ABD'deki mevcut seçim sistemini eleştirdi.

        "Bu akşam, seçim sistemimizdeki şok edici zafiyetleri ortaya koyan kritik istihbarat bilgilerinin derhal gizliliğinin kaldırıldığını ve yayınlandığını duyuruyorum." diyen Trump, bu bilgilerdeki kanıtların ABD seçim sisteminin daha önce hiç düşünülmemiş seviyelerde siber saldırılara, istismara ve yabancı müdahaleye karşı tehlikeli bir şekilde savunmasız olduğunu gösterdiğini kaydetti.

        AA'nın haberine göre Başkan Trump, "Daha da rahatsız edici olanı ise bu hayati bilgilerin yıllarca sizden gizlenmiş ve örtbas edilmiş olmasıdır." diyerek eski Demokrat başkanlar Joe Biden ile Barack Obama'yı suçladı.

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        Çin'in 2020'den bu yana 220 milyon ABD seçmen bilgisini ele geçirerek tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğini öne süren Trump, "Bu rezaleti daha da artıran şey ise istihbarat teşkilatımızdaki birçok yapının Çin'in seçimlere sinsi müdahalesine ilişkin bilgileri aktif olarak bastırmak ve küçümsemek için çalıştığı, hem başkandan hem de ABD halkından örtbas ettiği gerçeğidir." dedi.

        Çin hükümetinin ABD Başkanı olarak kendisi hakkında olumsuz haber yazan ABD'li gazetecileri tespit edip büyük miktarda paralar ödediğini dile getiren Trump, FBI'ın elde ettiği bazı ham istihbarata göre Çin'in ABD seçimlerine müdahale faaliyetlerinin Biden için yasa dışı oy pusulaları üretme girişimini bile içerdiğini bildirdi.

        Trump, "Bugün, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nden ve CIA'den bu kadar önemli bilgilerin nasıl ve neden gizlendiğini araştırmasını, örtbas etme olayına karışanları görevden almasını ve uygun görülmesi halinde bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

        "BU SİSTEM SAVUNULAMAZ DURUMDA"

        Çin, Rusya, İran, Kuzey Kore ve devlet dışı gruplar da dahil ABD düşmanlarının ABD seçim altyapısını tehlikeye atma yeteneğine sahip olduğunu düşündüklerini anlatan Trump, ayrıca ABD İç Güvenlik Bakanlığının bir incelemesine göre, ABD seçimlerine kayıtlı yaklaşık 278 bin yabancı uyruklu kişiyi tespit ettiklerini de kaydetti.

        Trump, "Bu açıklamalar kimsenin savunamayacağı kadar bozuk ve savunmasız bir seçim sisteminin varlığını ortaya koyuyor. Bu sistem savunulamaz durumda. Yüz milyonlarca ABD seçmen dosyası yabancı hükümetlerin elinde, makinelerimiz ve oy sayım sistemlerimiz siber saldırılara, manipülasyona ve yolsuzluğa açık." ifadelerini kullandı.

        "Bu durum, herhangi bir üçüncü dünya ülkesinden daha kötü. Bizimki gibi seçim sistemine sahip hiçbir üçüncü dünya ülkesi yok." açıklamasında bulunan Trump, ABD'de güvenli ve adil bir seçim sisteminin tesisi için partiler üstü bir yaklaşımla çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

        Trump, bu bağlamda kasımda yapılacak ara seçimlerin dürüst olması gerektiğini belirterek, bunun için Kongre'nin, oy kullanma sırasında kimlik ibrazını mecbur kılan ve mektupla oy kullanmayı sınırlayan Amerika'yı Kurtarma Yasası'nı (SAVE America Act) bir an önce geçirmesi gerektiği çağrısında bulundu.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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