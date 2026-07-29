ABD Başkanı Trump Senatör Graham'ın cenaze töreninde konuştu

ABD'de İsrail'e verdiği destekle tanınan ve ülke siyasetinin önde gelen isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için başkent Washington'da cenaze töreni düzenlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Graham için Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı cenaze töreninde Graham'ın anısına bir konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör Graham ile özellikle son 10 yıldır yakın arkadaş olduklarını ve bundan memnuniyet duyduğunu anlatan Trump, Graham'ın ülkesini korumak adına "şahin" bir tutuma sahip olduğunu belirtti.

"HOŞUNA GİTMEYEN BİR SAVAŞ GÖRMEMİŞTİ"

ABD Başkanı, Graham için, "Son derece şahin bir tutuma sahipti. Size şunu söyleyeyim, hoşuna gitmeyen bir savaş görmemişti ama bunu ülkemizin iyiliği için istiyordu." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Trump, "30 yılı aşkın bir süredir, bu başkentte Lindsey Graham’ın haberi olmadan önemli hiçbir olay yaşanmadı. Cumhuriyetçilerin tarihindeki en olağanüstü dönemde, Graham’ın söz hakkı olmadan hiçbir tasarı kanunlaşmadı." diye konuştu.

Graham'in Washington'daki cenaze töreninin ardından memleketi Güney Carolina'ya götürüleceği ve 29 Temmuz Çarşamba günü ailesi tarafından düzenlenecek özel bir törenle defnedileceği açıklandı.

İsrail ve Ukrayna'ya verdiği güçlü destekle bilinen Graham, hayatını kaybetmeden 1 gün önce Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'in, 11 Temmuz gecesi "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Graham'ın İsrail ve Ukrayna'ya desteği

REKLAM

Özellikle Tel Aviv yönetimine verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınan ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin bu ülkeye askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrısında bulunmuştu.

"Biz 2. Dünya Savaşı'nda ne yaptık? Almanları aç bırakmamız hakkında bir anlığına bile olsa hiç düşündük mü? Tüm kentleri tamamen yıkana kadar bombalamadık mı?" diye ABD'nin yaptıklarını hatırlatan Graham, İsrail'in de bir savaşın içinde olduğunu, ülkesi gibi benzer şeyleri yapabileceğini ileri sürmüştü.

Graham, İkinci Dünya Savaşı ile Ekim 2023'teki İsrail'in Gazze'ye saldırılarını birbirine benzeterek, "7 Ekim'de yaşananların Yahudiler için kesinlikle varoluşsal bir tehdit olduğunu" iddia etmişti.

İran'ın nükleer programına yönelik yaptırımların artırılmasını destekleyen Graham, açıklamalarında Tahran'a karşı askeri seçeneğin de masada tutulması gerektiğini savunmuştu.

Graham, İran'a karşı "askeri bir müdahaleye ihtiyacımız var." ifadesini kullanmış ve "ABD ile İsrail arasındaki (İran’daki protestolara gönderme yaparak) İran'ın kendi halkını öldürme kapasitesini zayıflatmaya yardımcı olacak ortak bir girişimin memnuniyet verici bir gelişme olacağını" öne sürmüştü.

İsrail’i sık sık ziyaret eden Graham, son olarak 16 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililerle bir araya gelmişti.​​​​​​

Senatör ​​​​​​​Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.