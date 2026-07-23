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        Haberler Dünya Türkiye'den Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına tepki

        Türkiye'den Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına tepki

        Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan'ın beraberindeki "aşırılık yanlısı grupla", İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "en güçlü biçimde" kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:54 Güncelleme:
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        Türkiye'den Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına tepki

        Bakanlıktan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "İsrailli Bakan'ın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldubitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu kaydedildi.

        İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenlemişti.

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        İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TEPKİ

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

        Duran, NSosyal hesabından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Kudüs’ün tarihî ve hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik bu tür tek taraflı adımları, bölgedeki gerilimi daha da artırmakta ve kalıcı barış umutlarına zarar vermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettiği üzere, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın tarihi statüsünün korunması yalnızca bölgesel değil, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak, Filistin halkının meşru haklarını ve Kudüs'ün uluslararası hukuk temelindeki haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: LANETLİYORUZ

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı lanetledi.

        Çelik, NSosyal hesabından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraflar: AA

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