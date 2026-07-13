Türkiye'den Suriye’deki Halk Meclisi’ne destek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye Halk Meclisi'nin 12 Temmuz'da ilk oturumunu düzenlemesinin, Suriye halkının meşru hak ve beklentileri doğrultusunda siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin tesisi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildiği ve memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

DHA'nın haberine göre açıklamada ayrıca, Suriye toplumunun farklı kesimlerini bir araya getiren Halk Meclisi'nin, ülkede kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla istikrar, güvenlik ve refahın tesis edilmesi çabalarına değerli katkılar sunacağına ve ülkenin geleceğine şekil verecek yasama görevini en iyi şekilde icra edeceğine inanıldığı belirtildi.

Bakanlık tarafından Suriye halkının; Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde müreffeh bir gelecek inşa etme yönündeki çabaların da desteklenmeye devam edileceği kaydedildi.