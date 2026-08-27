Türkiye, İİT Genel Sekreterliği’ne seçilen Ahmed’i tebrik etti
Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği görevine oy birliğiyle seçilen Moritanya'nın adayı Ismail Ould Cheikh Ahmed'e başarı dileklerini iletti. Dışişleri Bakanlığı, İİT'nin Filistin meselesi başta olmak üzere ortak konularda iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğine inandığını açıkladı
Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği’ne seçilen Moritanya’nın adayı Ismail Ould Cheikh Ahmed’i tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ahmed’in Cidde’de düzenlenen İİT 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda oy birliğiyle Genel Sekreterliğe seçildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "İİT 51. DBK Dönem Başkanı sıfatıyla tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
İİT’NİN ROLÜNE VURGU
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İslam dünyasının karşı karşıya olduğu ortak sınamaların aşılmasına yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Filistin meselesi başta olmak üzere ortak davaların savunulması, üye ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi konularında İİT’nin etkin rolünü sürdüreceğine inanıldığı kaydedildi.