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        Haberler Dünya Washington’dan Moskova’ya gizemli uçuş: Amerikan askeri uçağı indi, Kremlin’in 'haberi yok'

        Washington’dan Moskova’ya gizemli uçuş: Amerikan askeri uçağı indi, Kremlin’in 'haberi yok'

        ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna diplomasisinin büyük ölçüde durduğu bir dönemde Moskova'ya gerçekleştirilen sıra dışı bir uçuş, Washington-Moskova hattında yeni bir temas olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Uçuş takip verilerine göre ABD'ye ait Boeing Globemaster tipi askeri nakliye uçağı, Letonya'nın başkenti Riga'dan havalanarak bugün doğrudan Moskova'ya indi. Uçağın ne taşıdığı ve içinde kimlerin bulunduğu bilinmezken, Kremlin'in "Uçak hakkında bilgimiz yok" açıklaması uçuşun üzerindeki soru işaretlerini daha da artırdı.

        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 17:11 Güncelleme:
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        Washington'dan Moskova'ya gizemli uçuş

        Flightradar24 tarafından yayımlanan hava trafiği verilerine göre, ABD’ye kayıtlı 07-7181 kuyruk numaralı Boeing Globemaster askeri nakliye uçağı, Riga’dan doğrudan Rusya’ya hareket ederek Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na yaklaşık 07.00 GMT’de iniş yaptı.

        ABD ordusunun büyük askeri nakliye uçaklarından biri olan Globemaster’ın Moskova’ya yaptığı doğrudan uçuşun amacı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Reuters da uçakta yolcu ya da herhangi bir kargo bulunup bulunmadığını bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.

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        KREMLİN: BİLGİMİZ YOK

        Uçağın Moskova’ya inişinin ardından gözlerin çevrildiği Kremlin’den gelen ilk açıklama ise uçuşun gizemini çözmek yerine yeni sorular doğurdu. Kremlin, Amerikan askeri nakliye uçağı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını açıkladı.

        ABD yönetimi de uçağın görevi, Moskova’ya neden gönderildiği, taşıdığı olası heyet veya kargo konusunda şu ana kadar kamuoyuna açık herhangi bir açıklama yapmadı. Böylece Amerikan askeri uçağının Moskova’ya kadar uzanan yolculuğunda hem Washington hem de Moskova cephesinde sessizlik hâkim oldu.

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        WASHINGTON YAKINLARINDAN RİGA’YA

        Flightradar24 verileri, uçağın Moskova yolculuğunun 23 Ağustos’ta başladığını ortaya koydu. Globemaster, 23 Ağustos’ta Washington yakınlarındaki Camp Springs hava üssünden havalanarak Letonya’nın başkenti Riga’ya ulaştı.

        Uçak daha sonra Riga’dan hareket ederek doğrudan Moskova’ya geçti. Böylece Washington yakınlarında başlayan askeri uçuşun rotası ABD-Riga-Moskova hattına dönüştü.

        SON UÇAKTA WITKOFF VE KUSHNER VARDI

        Moskova’ya gerçekleştirilen uçuşu daha dikkat çekici hale getiren ayrıntılardan biri ise geçmişteki benzer uçuşların diplomatik temaslarla bağlantılı olması.

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        Flightradar24 verilerine göre, ABD’de kayıtlı bir uçağın Avrupa üzerinden Rusya’ya yaptığı son doğrudan uçuş bu yılın ocak ayında gerçekleşmişti. O uçakta ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner bulunuyordu.

        Witkoff ve Kushner, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik barış görüşmeleri kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gitmişti.

        KREMLİN DAHA GEÇEN HAFTA “ZİYARET YOK” DEMİŞTİ

        Yeni uçuşun zamanlaması da dikkat çekiyor. Kremlin geçen hafta yaptığı açıklamada, Kushner ve Witkoff’un Moskova’ya yeni bir ziyaret gerçekleştireceğine ilişkin ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını belirtmişti.

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        Washington ile Moskova arasında Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik görüşmeler, İran savaşı nedeniyle son dönemde büyük ölçüde durmuş durumda. Bu nedenle Amerikan askeri nakliye uçağının diplomatik trafiğin yavaşladığı bir dönemde Moskova’ya ulaşması, uçuşun olası amacı konusunda yeni soru işaretleri oluşturdu.

        AMERİKAN YETKİLİLER DAHA ÖNCE DE RUSYA’YA GİTTİ

        ABD’li yetkililer son birkaç yıl içerisinde farklı temaslar kapsamında Rusya’yı birçok kez ziyaret etti. Ancak bu ziyaretlerin bazılarına ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı; Rusya’ya giden Amerikalı yetkililerin sivil ya da askeri görevliler olup olmadığı da her zaman açıklığa kavuşmadı.

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        Son uçuşta ise belirsizlik daha belirgin. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, 07-7181 kuyruk numaralı Globemaster’ın yolcu taşıyıp taşımadığı, içerisinde herhangi bir heyetin bulunup bulunmadığı veya askeri ya da başka nitelikte bir kargo taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor.

        UÇAK MOSKOVA’DA, AÇIKLAMA YOK

        Şimdilik bilinenler uçuş takip sistemlerinin gösterdikleriyle sınırlı: Amerikan askeri uçağı Washington yakınlarından kalktı, 23 Ağustos’ta Riga’ya ulaştı ve bugün Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na indi.

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        Bilinmeyenler ise daha fazla: Uçakta kim vardı? Ne taşındı? Uçuş askeri mi, lojistik mi, yoksa diplomatik bir temasın parçası mıydı?

        Washington henüz konuşmadı. Kremlin ise “Bilgimiz yok” demekle yetindi. Böylece ABD-Rusya ilişkilerinin alışılmış gizemli diplomasisine bu kez bir askeri nakliye uçağı eklendi: Globemaster’ın rotası radar ekranlarında açık, görevinin rotası ise hâlâ sisler içinde.

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        #Washington
        #moskova
        #Kremlin
        #WİTKOFF
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