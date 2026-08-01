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        Haberler Dünya Yemen'de üst düzey bir komutan hayatını kaybetti

        Yemen'de üst düzey bir komutan hayatını kaybetti

        Yemen hükümetine bağlı "Vatan Kalkanı" güçleri, 4. Tugay Komutanı Tuğgeneral Usame er-Radfani'nin Hadramut vilayetinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        Yemen'de üst düzey bir komutan hayatını kaybetti

        Vatan Kalkanı güçlerinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hadramut vilayetine bağlı El-Abr bölgesinde Radfani ve beraberindeki korumalarına yönelik bir suikast düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Şehit Usame Abdulkerim Muhsin er-Radfani ve beraberindeki korumalarının ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Toplumun güvenliğini ve istikrarını hedef alan bu "alçakça" saldırının şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, olayın faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesinin ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasının önemine dikkati çekildi.

        Saldırının ayrıntılarına ve Radfani ile birlikte hayatını kaybeden korumalarının sayısına ilişkin detay paylaşılmazken, olayın sorumluluğunu da henüz üstlenen olmadı.

        Yerel basında çıkan haberlerde, Tuğgeneral rütbesindeki Usame er-Radfani'nin "Vatan Kalkanı" birliklerinde 4. Tugay Komutanı olarak görev yapan önde gelen bir askeri yetkili olduğu vurgulandı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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