Yemen hükümeti, Husilerin ilerleyişi sonrası Arap ve Batılı ülkelerle görüştü

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki askeri ilerleyişi karşısında destek toplamak amacıyla Arap ve Batılı ülkelerin yetkilileriyle temaslarını artırdı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Dışişleri Bakanı Efrah ez-Zube, Bahreyn, Fas, İngiltere, ABD ve Rusya'dan yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirerek Husilerin tırmandırdığı gerilimin bölgesel güvenlik ve uluslararası deniz ulaşımı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

BABULMENDEB BOĞAZI İÇİN ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRISI

Yemen Dışişleri Bakanı Efrah ez-Zube, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Zeyyani ile yaptığı görüşmede, Husilerin ülkenin batı sahilinde tansiyonu yükseltmesinin ve Babulmendeb Boğazı'nı tehdit etmesinin İran'ın bölgesel ajandasına hizmet eden bir plan doğrultusunda gerçekleştiğini savundu.

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Zube, Babulmendeb Boğazı'nın korunmasının yalnızca Yemen'in egemenliği açısından değil, bölge ve dünyanın ortak çıkarları açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Yemenli Bakan, uluslararası kınamaların somut adımlara dönüşmesi gerektiğini belirterek, Yemen'in sahillerini, limanlarını ve adalarını koruyabilecek kapasiteye ulaşması için destek verilmesi çağrısında bulundu.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ise Yemen'in birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini, Husilerin saldırılarını kınadıklarını ifade etti.

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FAS VE İNGİLTERE İLE DE GÖRÜŞTÜ

Efrah ez-Zube, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile yaptığı görüşmede de Yemen'in vatandaşlarını koruma, kıyılarını, limanlarını ve kara sularını güvence altına alma hakkı bulunduğunu dile getirdi.

Burita, Yemen'in birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini yineledi.

Yemenli Bakan, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile görüşmesinde ise Husilerin oluşturduğu tehdidin Yemen sınırlarını aşarak bölgesel güvenlik ve uluslararası su yollarını etkilediğini söyledi.

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Zube, Husilere yönelik silah, teknoloji ve finansman akışının durdurulması gerektiğini belirterek, Yemen'in sınırlarını, sahillerini ve limanlarını koruma kapasitesinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Doughty ise Husilerin Yemen'e, Suudi Arabistan'a ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını kınadıklarını ve gerilimin tırmandırılmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Zube ayrıca ABD'nin Yemen Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neil Hop ve Rusya'nın Yemen Büyükelçisi Evgeny Kudrov ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN TIRMANDI

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden yoğunlaşan çatışmalar, sahadaki kontrol dengelerini değiştirdi.

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Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takımadaları, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zübab bölgesinde de kontrol sağlaması, çatışma hattında önemli değişikliklere yol açtı.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Kızıldeniz kıyısındaki kentler ve Babulmendeb'e ulaşan stratejik hatlarda etkisini artırdı.

Yemen hükümetine bağlı güçler ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaşmıştı.