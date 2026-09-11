Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yemen hükümeti, Husilerin ilerleyişi sonrası Arap ve Batılı ülkelerle görüştü

        Yemen hükümeti, Husilerin ilerleyişi sonrası Arap ve Batılı ülkelerle görüştü

        Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki askeri ilerleyişi ve Babulmendeb Boğazı'na yönelik tehditleri nedeniyle Arap ve Batılı ülkelerden destek talep ediyor. Yemenli yetkililer, bölgesel güvenlik ve deniz ulaşımının korunması için uluslararası işbirliği çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 23:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Husilere karşı destek arayışı

        Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki askeri ilerleyişi karşısında destek toplamak amacıyla Arap ve Batılı ülkelerin yetkilileriyle temaslarını artırdı.

        Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Dışişleri Bakanı Efrah ez-Zube, Bahreyn, Fas, İngiltere, ABD ve Rusya'dan yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirerek Husilerin tırmandırdığı gerilimin bölgesel güvenlik ve uluslararası deniz ulaşımı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

        BABULMENDEB BOĞAZI İÇİN ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRISI

        Yemen Dışişleri Bakanı Efrah ez-Zube, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Zeyyani ile yaptığı görüşmede, Husilerin ülkenin batı sahilinde tansiyonu yükseltmesinin ve Babulmendeb Boğazı'nı tehdit etmesinin İran'ın bölgesel ajandasına hizmet eden bir plan doğrultusunda gerçekleştiğini savundu.

        REKLAM

        Zube, Babulmendeb Boğazı'nın korunmasının yalnızca Yemen'in egemenliği açısından değil, bölge ve dünyanın ortak çıkarları açısından da önemli olduğunu vurguladı.

        Yemenli Bakan, uluslararası kınamaların somut adımlara dönüşmesi gerektiğini belirterek, Yemen'in sahillerini, limanlarını ve adalarını koruyabilecek kapasiteye ulaşması için destek verilmesi çağrısında bulundu.

        Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ise Yemen'in birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini, Husilerin saldırılarını kınadıklarını ifade etti.

        REKLAM

        FAS VE İNGİLTERE İLE DE GÖRÜŞTÜ

        Efrah ez-Zube, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile yaptığı görüşmede de Yemen'in vatandaşlarını koruma, kıyılarını, limanlarını ve kara sularını güvence altına alma hakkı bulunduğunu dile getirdi.

        Burita, Yemen'in birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini yineledi.

        Yemenli Bakan, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile görüşmesinde ise Husilerin oluşturduğu tehdidin Yemen sınırlarını aşarak bölgesel güvenlik ve uluslararası su yollarını etkilediğini söyledi.

        REKLAM

        Zube, Husilere yönelik silah, teknoloji ve finansman akışının durdurulması gerektiğini belirterek, Yemen'in sınırlarını, sahillerini ve limanlarını koruma kapasitesinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

        Doughty ise Husilerin Yemen'e, Suudi Arabistan'a ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını kınadıklarını ve gerilimin tırmandırılmasından endişe duyduklarını ifade etti.

        Zube ayrıca ABD'nin Yemen Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neil Hop ve Rusya'nın Yemen Büyükelçisi Evgeny Kudrov ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

        YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN TIRMANDI

        Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden yoğunlaşan çatışmalar, sahadaki kontrol dengelerini değiştirdi.

        REKLAM

        Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takımadaları, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zübab bölgesinde de kontrol sağlaması, çatışma hattında önemli değişikliklere yol açtı.

        Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Kızıldeniz kıyısındaki kentler ve Babulmendeb'e ulaşan stratejik hatlarda etkisini artırdı.

        Yemen hükümetine bağlı güçler ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #YEMEN
        #Husiler
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş kazandı liderlik koltuğunu kaptı!
        Beşiktaş kazandı liderlik koltuğunu kaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş'ın evinde bileği bükülmüyor!
        Beşiktaş'ın evinde bileği bükülmüyor!
        Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!
        Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!
        Yaz havası sürüyor, yağmur ve serinlik geliyor
        Yaz havası sürüyor, yağmur ve serinlik geliyor
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor