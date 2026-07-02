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        Haberler Dünya Yunan basını: İsrail, Türkiye'nin NATO'da artan öneminden rahatsız

        Yunan basını: İsrail, Türkiye'nin NATO'da artan öneminden rahatsız

        Kathimerini gazetesinin haberinde, Türkiye'nin NATO içindeki rolünün güçlenmesi ihtimalinin İsrail'de rahatsızlık yarattığı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 15:27 Güncelleme:
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        "İsrail, Türkiye'nin NATO'da artan öneminden rahatsız"

        Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde, Türkiye'nin İttifak içindeki rolünün güçlenmesi ihtimalinin İsrail'de rahatsızlık yarattığı değerlendirmesinde bulundu.

        Kathimerini gazetesinin haberine göre, Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin NATO içindeki rolünün daha da artması ihtimalinin İsrail'de rahatsızlık yarattığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son günlerdeki eylemlerinden anlaşılıyor.

        Gazete, İsrail hükümetinin geçen hafta 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımasını bu rahatsızlığın bir sonucu olarak yorumladı.

        Haberde, Netanyahu'nun "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın İsrail'in yıkımını istemediği bir gün bile yok" sözlerinin gerçekle bağdaşmadığı belirtilerek, "Erdoğan hiçbir zaman İsrail'in yıkılmasından bahsetmedi ancak NATO'nun tek Müslüman ülkesinin lideri olarak İsrail'in Gazze'deki aşırılıklarını sert bir şekilde eleştirdi." ifadesine yer verildi.

        Öte yandan, 1492'de Katolik İspanya'dan kovulan Yahudilerin Osmanlı'da sığınacak liman bulduğuna da dikkat çekilen haberde, "Milliyetçi Türkiye'de de Hristiyan Avrupa'daki gibi bir antisemitizm hiçbir zaman olmadı." ifadesi kullanıldı.

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