Yunanistan neden Türkiye’ye karşı savaş senaryolarını yeniden dolaşıma sokuyor?

Atina’nın “ilk 24 saatte Türkiye’nin askeri hareket kabiliyetini felç etme” iddiası, Türkiye’nin gerçek askeri kapasitesiyle karşılaştırıldığında ayakları yere basmayan bir iddiadan daha ötesi; daha açık ifadeyle, tam bir hayal…

Bütün teknik ve bilimsel veriler de Yunanistan’ın hayal gördüğünü net şekilde ortaya koyuyor.

ŞAKA GİBİ PLAN

Türkiye ile Yunanistan arasında yalnızca uçak, gemi veya füze sayısı üzerinden yapılacak bir karşılaştırma eksik kalır. Türkiye; nüfus, ekonomik ölçek, coğrafi derinlik, savunma sanayii, insan gücü, kara-deniz-hava kuvvetlerinin toplam kapasitesi ve yerli üretim kabiliyeti açısından Yunanistan’dan çok daha geniş bir stratejik tabana sahip.

REKLAM

2026 yılına ilişkin bağımsız Global Firepower verileri de bu ölçek farkını açık biçimde gösteriyor: Türkiye için yaklaşık 481 bin aktif personel, Yunanistan için yaklaşık 142 bin aktif personel öngörülüyor. Aynı kaynak Türkiye’nin savunma harcamasını yaklaşık 51,4 milyar dolar, Yunanistan’ınkini yaklaşık 8,2 milyar dolar olarak hesaplıyor. Bu veriler resmi Türk veya Yunan istatistiği değil, bağımsız bir endeksin tahminlerinden oluşuyor.

İki ülke arasında daha önemli fark ise savunma sanayiinin derinliği. Türkiye bugün yalnızca ithal ettiği platformları kullanan bir ülke değil. Savaş uçağından İHA/SİHA’ya, elektronik harpten radara, hava savunma sistemlerinden gemilere, seyir füzelerinden insansız deniz araçlarına kadar geniş bir üretim ekosistemine sahip.

REKLAM

Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre sektörde 4 binden fazla firma ve 100 binden fazla çalışan bulunuyor; 2026 itibarıyla savunma ve havacılık ihracatı 10,9 milyar dolar seviyesinde…

Bu nedenle Türkiye’ye yönelik bir saldırı senaryosunu yalnızca “ilk saldırıda hangi radar veya hava üssü vurulur?” sorusuna indirgemek, savaşın ikinci ve üçüncü safhalarındaki üretim, lojistik, yedekleme, komuta-kontrol ve karşılık kapasitesini gözden kaçırır.

YUNAN SENARYOSU

Yunanistan’ın üzerinde durduğu senaryoda; elektronik harp, istihbarat, radarların baskılanması, hava üslerinin etkisizleştirilmesi ve uzun menzilli hassas mühimmat modern savaşın kritik unsurları.

Türkiye de zaten aynı dönüşümün içerisinde…

REKLAM

SSB’nin strateji belgelerinde elektronik harp; kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarla birlikte modern savaşın temel unsurlarından biri olarak tanımlanıyor. KORAL-2 gibi sistemlerin amacı da karşı tarafın radar ve hava savunma sistemlerinin tespit, teşhis ve takip kabiliyetlerini bozmak olarak açıklanıyor.

Ortaya atılan iddia; “elektronik harp + hava gücü + hassas mühimmat + hava savunma” modeli, savaşın teknolojik gerçekliği açısından ciddiye alınması gereken bir konsept.

Ancak buradan “24 saatte Türkiye’nin askeri hareket kabiliyeti büyük ölçüde ortadan kaldırılır” sonucuna ulaşmak oldukça ütopik.

REKLAM

Türkiye’nin çok katmanlı sensör, elektronik harp, hava savunma, İHA/SİHA ve füze altyapısı böyle bir çatışmanın tek taraflı ilerleyeceği varsayımını zayıflatıyor.

Türkiye ayrıca KORAL ailesinin yanı sıra yeni elektronik harp ve hava savunma yeteneklerini de geliştiriyor; ASELSAN’ın ILGAR 3-LT, KORAL AD, GÖKALP, GÖKBERK ve EJDERHA 210 gibi sistemleri kamuoyuna tanıtılmış durumda.

24 SAAT NEDEN ÖNEMLİ?

Haberdeki 24 saat vurgusu aslında askeri olmaktan çok stratejik ve psikolojik bir mesaj taşıyor. Çünkü ilk saatlerde karşı tarafın; komuta-kontrol sistemlerini, radarlarını, hava üslerini, haberleşmesini, deniz unsurlarını devre dışı bırakarak çatışmanın sonucunu daha başlangıçta belirleme fikri, klasik bir “ilk darbe üstünlüğü” yaklaşımıdır.

REKLAM

Ancak Türkiye gibi büyük ve coğrafi olarak derin bir ülke açısından bunun sürdürülebilir olması çok daha zor bir varsayımdır.

Türkiye’nin savunma sanayii ve askeri altyapısı tek bir noktaya bağlı değil. SSB’nin güncel verileri; hava savunma, elektronik harp, radar, insansız sistemler, deniz platformları ve mühimmat alanlarında genişleyen bir ekosisteme işaret ediyor.

İlk 24 saat kritik olabilir ancak ilk 24 saat savaşın tamamı değildir.

YUNANİSTAN NİÇİN KIŞKIRTICI MESAJLAR VERİYOR?

Atina, Türkiye’ye “olası bir krizde ilk darbeyi yeme ihtimalini kabul etmeyiz” mesajı vermek istiyor. Bu, doğrudan savaş istemekten ziyade, karşı tarafın herhangi bir askeri hamlesinin ağır maliyet doğuracağını göstermeye yönelik klasik caydırıcılık mantığı olarak okunabilir.

REKLAM

Nitekim Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Temmuz 2026’da NATO Zirvesi sırasında ülkesinin yaklaşık 28 milyar avroluk savunma tedarik programından ve güçlü caydırıcılık kapasitesini koruma hedefinden söz etti.

Atina’nın Ankara’yı yalnızca klasik kuvvet dengesiyle değerlendirmesi giderek zorlaşıyor. Türkiye’nin İHA/SİHA, elektronik harp, hassas mühimmat, savaş gemileri ve insansız deniz araçları gibi alanlardaki kapasitesi genişliyor. 2026’da KIZILELMA’nın süpersonik mühimmat atış testleri ve TCG Anadolu çevresinde insansız sistemlerin denenmesi de bu dönüşümün somut örnekleri arasında.

Bu nedenle Yunanistan da hava savunma, Rafale, F-16 Viper ve uzun menzilli mühimmat yatırımlarını daha fazla öne çıkarıyor.

REKLAM

Yunanistan 2026’da NATO’nun savunma harcaması hedefleri bakımından en yüksek harcama yapan ülkeler arasında. NATO verilerine göre Yunanistan’ın 2026’da çekirdek savunmaya GSYH’sinin yaklaşık yüzde 3,65’ini ayırması bekleniyor.

Dolayısıyla Türkiye merkezli tehdit algısının sürekli gündemde tutulması, Atina açısından savunma yatırımlarının gerekçelendirilmesine de hizmet ediyor.

“Biz saldırıya uğrarsak ne yapacağız?” sorusuna verilen cevap ne kadar sert olursa, hükümetin savunma yatırımları ve askeri modernizasyon programları için siyasi anlatısı da o kadar güçleniyor.

Bu nedenle medya üzerinden dolaşıma sokulan ayrıntılı savaş senaryolarının yalnızca askerî değil, psikolojik ve siyasi bir iletişim boyutu da bulunuyor.

REKLAM

İKİ NATO ÜYESİ ÜLKE

Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi iki ülke. Dolayısıyla böyle bir çatışma yalnızca Ankara-Atina arasında kalabilecek sıradan bir ikili savaş senaryosu değildir. NATO’nun temel mantığı kolektif savunma ve ittifak içi istişaredir. 2026 NATO savunma düzenlemeleri de ittifakın kriz önleme, ortak komuta yapısı ve kolektif savunma kapasitesini güçlendirmeye odaklanıyor.

Bu nedenle gerçek bir çatışmanın siyasi, diplomatik ve ekonomik sonuçları; Ta Nea’daki dört aşamalı askeri senaryodan çok daha karmaşık olur.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK AĞIRLIĞI

Yunan basınındaki haberin Türkiye açısından okunması gereken tarafı “Yunanistan bize saldıracak mı?” sorusundan önce başka bir yerde.

REKLAM

Türkiye’nin askeri gücü artık yalnızca platform sayısıyla ölçülen bir güç değil. Elektronik harp, yapay zekâ, insansız sistemler, uydu ve istihbarat, hassas mühimmat, hava savunma, denizaltılar, savaş gemileri, insansız deniz araçları ve yerli üretim kapasitesi birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’nin stratejik ağırlığı çok daha geniş bir zemine oturuyor.

Bu nedenle Yunanistan’ın “ilk 24 saatte Türkiye’yi felç etme” iddiası, Türkiye’nin tamamını ortadan kaldırabilecek gerçekçi bir savaş planından ziyade, ilk darbe üstünlüğüne dayalı bir caydırıcılık senaryosu ve stratejik mesaj olarak okunabilir.

REKLAM

Türkiye’nin savunma sanayiindeki dönüşümü yalnızca niceliksel değil, niteliksel de ilerliyor. Türkiye’nin kendi elektronik harp sistemlerini, radarlarını, hava savunma unsurlarını, insansız hava ve deniz araçlarını geliştirmesi, karşı tarafın “tek darbede sistemik çöküş” varsayımını daha ütopik hale getiriyor.

Atina’nın verdiği mesaj şu: “Türkiye’nin ilk hamlesine hazırlıklıyız.”

Ankara’nın verebileceği stratejik cevap ise bundan farklı bir zeminde okunmalı:

Türkiye’nin gücü, ilk darbeyi vurma iddiasından çok, ilk darbeyi absorbe edebilecek; karşılık verebilecek ve uzun süreli bir kriz halinde askeri kapasitesini sürdürebilecek stratejik derinliğe sahip olmasında yatıyor.

REKLAM

Bu nedenle “24 saatte Türkiye” başlığı, askeri gerçeklikten çok Yunanistan’ın Türkiye karşısındaki güvenlik psikolojisini ve caydırıcılık arayışını anlatan hayalperest bir haber olarak okunmalı.