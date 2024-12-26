Dünyaca ünlü yıldızlardan Noel kutlama paylaşımları
Paris Hilton'dan David Beckham'a Cristiano Ronaldo'dan Heidi Klum'a ünlü isimler 25 Aralık'taki Noel kutlama heyecanını sosyal medya paylaşımlarıyla yansıttı
Paris Hilton'dan David Beckham'a Cristiano Ronaldo'dan Heidi Klum'a ünlü isimler Noel kutlamalarından fotoğraf ya da videoları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.
Çoğu süslediği ağacın önünde aile fotoğrafı verirken, aralarında en dikkat çeken isim tek başına kamera karşısına geçen Paris Hilton oldu.
Taşıyıcı anneden iki çocuk sahibi olan Paris Hilton; "Kendim bir hediyeyim" dercesine çıplak bedenine sardığı hediye paketi kurdelesiyle poz verdi.
Paris Hilton ayrıca eşi Reum Carter, oğlu Phoenix ve kızı London ile bir örnek giyinerek verdiği pozları da paylaştı.
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanyol sevgilisi Georgina Rodriguez ve 5 çocuğuyla birlikte çıktığı Finlandiya'nın Laponya bölgesindeki Noel tatilinden aile yemeği fotoğrafını "Noel'in en güzel kısmı" notuyla yayımladı.
David Beckham ile Victoria Beckham çifti, şık bir kutlama yaptı.
1990'lı yılların en ünlü modellerinden biri olan, şimdi TV'de yayınlanan yarışmaların aranan jüri üyesi olarak şöhretli hayatını sürdüren Heidi Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz, onun kardeşi Bill, önceki evliliklerinden olan dört çocuğu ve 20 yaşındaki kızı Leni'nin erkek arkadaşıyla Noel kutlaması için bir aradaydı.
Model Chrissy Teigen ve şarkıcı John Legend, dört çocuğuyla poz verdi.
Ünlü oyuncu Reese Witherspoon, Noel'i çocukları Ava, Deacon ve Tennessee ile kutladı.
Eski eşi Kanye West ile evliliğinden dört çocuğu olan Kim Kardashian, 11 yaşındaki en büyük çocuğu North ile Noel kutlama anını paylaştı.
Futbolculuk kariyerini bitirmesinin ardından teknik direktörlük yapan Wayne Rooney, eşi Coleen ve dört çocuğuyla kutlama pozu verdi.