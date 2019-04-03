Bir Japon buluşu olan emoji, günümüz mesajlaşmalarında milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Türkçeye Japoncadan geçen emojide "e" resim, “moji” ise karakter anlamına geliyor. Fikir belirten işaret ve resim olan emjoler, bir çeşit ideogram.

İlk olarak 1990'lı yıllarda Japonlar tarafından kullanılmaya başlanan ve günümüz mesajlaşmalarının vazgeçilmezi olan emojilerin tarihteki bilinen ilk örneği ne zaman kullanıldı?

TARİHTE İLK EMOJİ

Dünyada kullanılan ilk emoji Slovakya'da yapılan bir araştırma sonucu ortaya çıktı. Tarihte bilinen ilk emoji araştırmaya göre 1635 yılı civarında kullanılmış.

Jan Ladislaides isimli avukat bir hukuk dosyasının içinde "gülen yüz" emojisi kullanmış. "Gülen yüz" emojisi resmi evraktaki bulunan bir şeye olan mutluluğu belirtmek için çizilmiş.

Araştırmaya göre; tarihte kullanılan en eski emojinin bugünkü Slovakya topraklarında, yaklaşık 384 yıl önce kullanıldığı belirtiliyor.