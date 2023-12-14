Haberler Magazin Dünyada sadece dört yerde var: Harry Potter mağazası İstanbul'da açılıyor

Dünyada sadece dört yerde var: Harry Potter mağazası İstanbul'da açılıyor J.K. Rowling'in yazdığı dünyaca ünlü Harry Potter serisinin "Wizarding World" adlı mağazalarının dördüncüsü İstanbul'da açılıyor. Dünyada sadece dört yerde bulunan Harry Potter mağazası çok yakında kapılarını açacak Habertürk Giriş: 14.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:30 facebook

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Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanan ve filmleriyle milyonlarca dolar kar elde eden Harry Potter serisi, "Wizarding World" adlı mağazalarıyla hayranlarına bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Dünyada sadece dört adet bulunan bu mağazaların dördüncüsü İstanbul'a açılacak.

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DÖRDÜNCÜSÜ İSTANBUL'A AÇILIYOR Türkiye'nin aynı zamanda ilk lisanslı Harry Potter partneri olan ve dört yıldır da hem üretici hem de perakendeci olarak Warner Bros. Discovery ailesi ile çalışan "Sihirli Dükkan" Mall of İstanbul'da 16 Aralık'ta "Wizarding World by Sihirli Dükkan" adlı mağazanın açılışını yapacak.