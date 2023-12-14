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        Haberler Magazin Dünyada sadece dört yerde var: Harry Potter mağazası İstanbul'da açılıyor

        Dünyada sadece dört yerde var: Harry Potter mağazası İstanbul'da açılıyor

        J.K. Rowling'in yazdığı dünyaca ünlü Harry Potter serisinin "Wizarding World" adlı mağazalarının dördüncüsü İstanbul'da açılıyor. Dünyada sadece dört yerde bulunan Harry Potter mağazası çok yakında kapılarını açacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:30
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        Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanan ve filmleriyle milyonlarca dolar kar elde eden Harry Potter serisi, "Wizarding World" adlı mağazalarıyla hayranlarına bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Dünyada sadece dört adet bulunan bu mağazaların dördüncüsü İstanbul'a açılacak.

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        DÖRDÜNCÜSÜ İSTANBUL'A AÇILIYOR

        Türkiye'nin aynı zamanda ilk lisanslı Harry Potter partneri olan ve dört yıldır da hem üretici hem de perakendeci olarak Warner Bros. Discovery ailesi ile çalışan "Sihirli Dükkan" Mall of İstanbul'da 16 Aralık'ta "Wizarding World by Sihirli Dükkan" adlı mağazanın açılışını yapacak.

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        BENZERSİZ BİR DENEYİM SUNACAK

        Harry Potter hayranları dünyada dörüncüsü açılacak olan bu mağazada farklı deneyimler yaşayabilecek. 200 metrekarelik bir alanda hizmet verecek olan mağaza, Harry Potter serisi ve serinin Spin-off'u olan "Fantastik Canavarlar"a dair 1500'e yakın lisanslı ürün satışa çıkacak.

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        ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YER ALACAK

        Saat 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren mağazada "Asa Seçimi", "Seçmen Şapka ile Hogwarts Binası'nı Bulma", "Görünmezlik Pelerini Deneme", "9 ¾ peronunda fotoğraf çekme" gibi çeşitli etkinlikler yer alacak.

        İstanbul'da benzer mağazalar bulumasına rağmen "Wizarding World" çitayı daha yükseltecek ve çeşitli etkinlikler sunacak.

        Fotoğraflar: AP (Fotoğraflar New York ve London'daki mağazalara aittir)

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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