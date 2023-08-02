Dünyadan Süper Ay manzaraları
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay dünyanın dört bir yanında görüntülendi
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda, normalden daha parlak ve büyük gözlemlediği Süper Ay, dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip edildi.
Ağustos ayındaki iki Süper Ay'dan ilki Salı gecesi gökyüzünü süsledi.
Süper Ay, genel olarak Dünya'ya normalden daha yakın olan bir dolunay olarak tanımlanır, gökyüzünde biraz daha parlak ve daha büyük görünmesini sağlar.
Bir sonraki dolunayın 30 Ağustos gecesi görülmesi bekleniyor. Aynı ay içinde iki defa dolunay olduğu için Mavi Ay denen olay gerçekleşecek.