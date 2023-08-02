Dünyadan Süper Ay manzaraları

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda, normalden daha parlak ve büyük gözlemlediği Süper Ay, dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip edildi.

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Süper Ay, genel olarak Dünya'ya normalden daha yakın olan bir dolunay olarak tanımlanır, gökyüzünde biraz daha parlak ve daha büyük görünmesini sağlar.