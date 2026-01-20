'Dünyalar Arasında' sergisi için son günler

Habertürk
        Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşan "Dünyalar Arasında" başlıklı sergisi 25 Ocak'ta sona eriyor. Shiota'nın hafıza, aidiyet ve göç kavramlarına odaklanan pratiğini görmek için son günleri kaçırmayın...

        Giriş: 20.01.2026 - 00:05 Güncelleme: 20.01.2026 - 00:11
        İstanbul Modern’de izleyiciyle buluşan Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın “Dünyalar Arasında” başlıklı sergisi 25 Ocak’ta sona eriyor. Açıldığı Eylül 2024’ten bu yana 1 milyonu aşan ziyaretçiyle rekor kıran sergi, sanatçının İstanbul Modern için özel olarak ürettiği büyük ölçekli yerleştirmeyi merkezine alıyor.

        “Dünyalar Arasında”, Chiharu Shiota’nın hafıza, aidiyet ve göç kavramlarına odaklanan pratiğini izleyiciyle buluşturuyor. Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı vesilesiyle, Japan Foundation ortaklığı, Japonya Büyükelçiliği ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ve Arnica’nın desteğiyle hazırlanan sergi, İstanbul Modern şef küratörü Öykü Özsoy Sağnak ve asistan küratör Yazın Öztürk’ün küratörlüğünde gerçekleşiyor.

        Shiota, “Dünyalar Arasında” başlıklı büyük ölçekli yerleştirmesini, Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasında yer alan İstanbul’un coğrafi ve kültürel konumundan yola çıkarak üretti. Sergi salonunu ağ benzeri kırmızı ipliklerle saran bu yerleştirme, küratöryel kurgunun da yönlendirmesiyle izleyicilerin kendi yaşamlarını, anılarını ve ilişkilerini daha evrensel bir insanlık tanımı üzerine düşünmeye davet ediyor.

