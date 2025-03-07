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        "Dünyanın en büyük seçim kampanyasını başlatıyoruz"

        CHP lideri Özgür Özel, "Dünyanın en büyük seçim kampanyasını başlatıyoruz. Biz derhal olsun istiyoruz. Hemen olsun istiyoruz. Erken olsun istiyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:33
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        "En büyük seçim kampanyasını başlatıyoruz"
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Beykoz Belediyesi’ni ziyaret etti.

        DHA'nın haberine göre ziyaretin ardından açıklama yapan Özgür Özel, "Dünyanın en büyük seçim kampanyasını başlatıyoruz hep beraber. Biz derhal olsun istiyoruz. Hemen olsun istiyoruz. Erken olsun istiyoruz. Biz adayımızla ve ona sahip çıkan 23 Mart günü 1 milyon 700 bin üyemizle ama devamında o adayı sahiplenecek on milyonlarla adım adım yürüyeceğiz" dedi.

        DHA'nın haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Beykoz Belediyesi’ni ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı.

        Beykoz Belediyesi’ne Özgür Özel’in yanı sıra, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Burada bir konuşma yapan Özgür Özel, "Bugün Erdoğan, İstanbul'da özel seçtiği ilçelerde 'Esenyurt'u seçeyim oradan muhalefet nasılsa bir ve birlikte olamaz. Beşiktaş'a saldırayım, CHP birlikte savunamaz. Beykoz'u hedef alayım, onları birbirine düşüreyim, parçalayayım diye düşünüp özel seçilmiş hedeflerle, yargı eliyle seçilmiş belediyelerimize, belediye başkanlarımıza operasyon çekilmektedir. Bugün Alaattin Başkan'a yapılan, dün Rıza Akpolat'a yapılan, Ahmet Özer'e yapılan, şahıslarına yapılan işler değildir. Kurumsal hedef Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, kişisel hedef de belediye başkanları değil, Beykoz'daki her bir kimsenin kendi iradesidir" şeklinde konuştu.

        "ADAYIMIZ HEM İSTANBUL İÇİN HEM TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞACAK"

        Özel konuşmasında şunları kaydetti: "O zaman biz de ilk çağırdığında 1 milyon 530 bin kişiydik. '1 ay açık tutacağız üyelikleri' dedik. '1 milyon 600 bin üye istiyoruz' dedik. Yola çıktık. O kısa Şubat ayında ilçelere koşan gelen, illere koşan gelen, internetten başvuran gençler 98 yaşında üye de kaydettik. İzmir'in Selçuk ilçesinde 18 yaşını geçtiği gün kendi kaydını yapan ve partiye bunu mail atan genci de partiye kaydettik. Bugün itibariyle resmi rakamlarımız 1 milyon 750 bindir. 1 ayda kısa Şubat'ta 230 bin üye kazandık.230 bin üyemizin de katılımıyla, 1 milyon 700 bin kişi, 23 Mart günü aday adaylığını ilan eden, Cumhurbaşkanı adayımız olmak isteyen, onun için kendisini üyemize emanet eden Ekrem Başkanımızın arkasında durmaya dimdik onun arkasına geçmek için yola çıktık. Biz 1 milyon 700 bin kişi partimizin genel başkanı ‘Doğal cumhurbaşkanı adayıdır’ deyip kendiliğinden onu aday çıkarmadık. Aday olmayan genel başkan 'Ben aday değilim. Ekibimden şu aday' demedi."

        "Biz grup olarak kendi içimizde oturup bir şeyi belirlemedik. Bundan sonra da her zaman yapacağımız gibi, Türkiye’ye örnek olacağı gibi, bu aday kararını partinin kayıtlı tüm üyelerine emanet ettik. Şimdi 1 milyon 700 bin kişi o yalnızlaştırmaya, yargı tacizleriyle zor durumda bırakmaya ve takatsizleştirmeye çalıştığı adayımızın tam arkasına geçerek 'Onun arkasında ben varım' diyecek. 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bir neferi olan ben varım' diyecek. 'O benim adayımdır' diyecek ve o adaydan daha çok çalışacak. Dünyanın en büyük seçim kampanyasını başlatıyoruz hep beraber. Biz derhal olsun istiyoruz; hemen olsun istiyoruz, erken olsun istiyoruz. Onlar 'Kaçalım, kaçalım, kaçalım' diyorlar. Kaçtıkları yere kadar kaçsınlar ama biz adayımızla ve ona sahip çıkan 23 Mart günü 1 milyon 700 bin üyemizle ama devamında o adayı sahiplenecek on milyonlarla adım adım yürüyeceğiz ve bu kampanyayı adayımız çok çalışacak, hem İstanbul için çalışacak, hem Türkiye için çalışacak."

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