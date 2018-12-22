Dünyanın en güzel '1984'ü







George Orwell’in bugüne kadar dünyada yüzü aşkın farklı basımı yapılmış romanı başyapıtı 1984 koleksiyonluk özel tasarımıyla yeniden okuyucularla buluşuyor.

Orwell’in geleceğe dair kâbus dolu kehanetleriyle dolu bir anlatı olan eser, bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı, insanların makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü totaliter dünya düzeni, romanda inanılmaz bir hayal gücüyle, en ince ayrıntısına kadar kurgulanmış.

'1984' ütopik olduğu kadar şaşırtıcı derecede gerçekçi bir roman...

Güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen '1984' Can Yayınları tarafından benzersiz tasarımı, kırmızı ve siyah kutu seçenekleriyle okurların beğenisine sunuldu. Kitap ve kapak tasarımı uluslararası birçok tasarım ödülüne sahip Utku Lomlu (Lom Creatvie) tarafından yapılan bu özel baskıda, ayrıca yine Utku Lomlu tarafından tasarlanan çift sayfa afişler yer alıyor.

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