Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor

Güzellik yarışmalarının analizi yapan Missosology adlı internet sitesi, yıllar içinde hangi ülkelerden daha fazla dünya güzeli çıktığıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Venezuela, en çok güzellik kraliçesi çıkararak listenin birincisi oldu. İşte dünya çapında en çok güzellik kraliçesi çıkaran 20 ülke...