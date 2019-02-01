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Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor

Giriş: 01.02.2019 - 17:28 | Güncelleme:  

Güzellik yarışmalarının analizi yapan Missosology adlı internet sitesi, yıllar içinde hangi ülkelerden daha fazla dünya güzeli çıktığıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Venezuela, en çok güzellik kraliçesi çıkararak listenin birincisi oldu. İşte dünya çapında en çok güzellik kraliçesi çıkaran 20 ülke...

  • 1Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    1|20

    20- HOLLANDA

     

  • 2Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    2|20

    19- AVUSTURYA

     

  • 3Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    3|20

    18- BELARUS

     

  • 4Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    4|20

    17- JAMEİKA

     

  • 5Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    5|20

    16- AVUSTRALYA

     

  • 6Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    6|20

    15- BREZİLYA

     

  • 7Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    7|20

    14- POLONYA

     

  • 8Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    8|20

    13- JAPONYA

     

  • 9Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    9|20

    12- ROMANYA

     

  • 10Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    10|20

    11- NEPAL

  • 11Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    11|20

    10- ABD

  • 12Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    12|20

    9- KOLOMBİYA

  • 13Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    13|20

    8- ENDONEZYA

     

  • 14Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    14|20

    7- PORTO RİKO

     

  • 15Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    15|20

    6- TAYLAND

     

  • 16Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    16|20

    5- VİETNAM

     

  • 17Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    17|20

    4- GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

     

  • 18Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    18|20

    3- MEKSİKA

     

  • 19Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    19|20

    2- FİLİPİNLER

     

  • 20Dünyanın en güzel kadınları bu ülkelerden çıkıyor
    20|20

    1- VENEZUELA

     

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