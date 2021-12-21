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Dünyanın en küçük çay ocağı asırlık geleneği sürdürüyor

İran’ın Milli Kültür Mirası listesine dünyanın en küçük çay ocağı olarak eklenen 'Hacı Ali Derviş' çay ocağı asırlık geleneği sürdürüyor

Dünyanın en küçük çay ocağı asırlık geleneği sürdürüyor
İHA

İran’ın başkenti Tahran’ın tarihi büyük pazarında bulunan ve dünyanın en küçük çay ocağı olarak bilinen 'Hacı Ali Derviş' çay ocağı turistlerin ilgisini çekiyor.

İHA'nın haberine göre İran’ın Milli Kültür Mirası listesinde yer alan ve 103 yıllık bir tarihe sahip çay ocağı, son 70 yıldır Hacı Kazım Derviş tarafından işletiliyor.

Derviş, 1918 yılında iki metrekareden küçük bir alanda babası Hacı Ali Derviş tarafından açılan çay ocağında, asırlık geleneği sürdürmeye çalışıyor.

Müşterilere mütevazi bir hizmetin sunulduğu çay ocağında safran, kakule, tarçın ve nane gibi onlarca çeşit çay yapılıyor.

Derviş, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen çay ocağına gelen müşterilerine üzerinde babasının adı yazılı olan hatıra paraları veriyor. Turistler ise oldukça ilgi çekici buldukları çay ocağının fotoğraflarını çekip, çay çeşitlerini deniyor.

Çay ocağının bir şubesini de Türkiye’de açmak istediğini belirten Hacı Kazım Derviş, işini severek yaptığını ifade ederek, “Burası 103 yıllık bir geçmişe sahip, 1918 yılında açıldı. Dünyanın en küçük çay ocağı olarak İran’ın Milli Kültür Mirası listesinde kayıtlı. Eğer imkanım olursa Türkiye’de de çayhanemin bir şubesini açmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiklerini belirten Hacı Kazım Derviş, “Koronavirüs döneminde çay bardaklarımızı değiştirdik. Bu bardaklar sağlığa zararlı değil ve sıcak suya dayanıklı. Sağlık protokolleri nedeniyle müşterilere kesme şeker yerine nebat veriyoruz ve böylelikle kimse elini sürmemiş oluyor. Bizim de koronavirüs ile mücadelede elimizden gelen bu” dedi.

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