        Dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri olan tüberküloza her yıl 10 milyondan fazla kişi yakalanıyor | Sağlık Haberleri

        Dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri olan tüberküloza her yıl 10 milyondan fazla kişi yakalanıyor

        Her yıl 10 milyondan fazla kişinin yakalandığı dünyanın en ölümcül hastalıklardan biri olan tüberküloz nedeniyle 2024'te 1,23 milyon kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 14:30
        Tüberküloza her yıl 10 milyondan fazla kişi yakalanıyor

        Alman bilim insanı Robert Koch'un verem mikrobunu ortaya çıkardığı günün anısına 24 Mart "Dünya Tüberküloz Günü" olarak kabul ediliyor.

        Koch'un 24 Mart 1882'de yaptığı bu mikrobiyolojik keşif, tüberkülozun doğru teşhis edilmesi ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine zemin hazırladı.

        "Mycobacterium tuberculosis" isimli bakterinin solunum yoluyla vücuda girmesi sonucu başta akciğerler olmak üzere organlarda iltihaplanmaya yol açan bu rahatsızlık, toplumda "verem" ya da bulaşıcı bir "enfeksiyon hastalığı" olarak da adlandırılıyor.

        HER YIL 1 MİLYONDAN FAZLASI HASTALIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR

        Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı "2025 Küresel Tüberküloz Raporu"na göre, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan tüberküloza her yıl 10 milyon kişi yakalanırken, 1 milyondan fazlası hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

        Dünyadaki en ölümcül 10 hastalıktan biri olan tüberküloz salgınından 2030 itibarıyla kurtulmak için acil eyleme geçilmesi gerektiği ve Birleşmiş Milletler (BM) ile DSÖ'nün bu hedefte çalıştığı vurgulanıyor.

        Genellikle akciğerleri etkileyen hastalığın, hasta tedavi edilmediği durumda ölümcül olma riski yüksekken, DSÖ'nün önerilerine uygun şekilde tedavi edilen hastaların yaklaşık yüzde 90'ı sağlığına kavuşuyor.

        2024'te 10,7 milyon kişi tüberküloza yakalanırken, 1,23 milyon kişinin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Hastalığa yakalananların yüzde 25'inin Hindistan, yüzde 10'unun Endonezya, yüzde 6,8'inin Filipinler, yüzde 6,5'inin Çin, yüzde 6,3'ünün Pakistan, yüzde 4,8'inin Nijerya, yüzde 3,9'unun Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), yüzde 3,6'sının Bangladeş'ten olduğu kaydedildi.

        10,7 milyon kişinin yüzde 54'ünü erişkin erkekler, yüzde 35'ini erişkin kadınlar, yüzde 11'ini çocuklar oluşturuyor.

        YENİ VAKA SAYISI AZALDI

        Covid-19 salgını nedeniyle 2020'den itibaren artan hastalığa yakalanan kişi sayısında ise azalma kaydedildi.

        2023'te 10,8 milyon kişi tüberküloza yakalanırken bu sayı, 2024'te 100 bin azalarak 10,7 milyona düştü.

        Tüberküloz sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 2024'te önceki yıla göre düşüş gösterdi.

        2023'te 1,27 milyon, 2024'te ise 1,23 milyon tüberküloz hastası hayatını kaybetti.

