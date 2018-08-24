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İstanbul'da oda fiyatları sert düştü, Paris zirvede

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan araştırmada, tüm yıldız kategorilerinde ortalama oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üç şehir sırasıyla Paris, Tel Aviv ve New York olarak öne çıktı. Paris gecelik ortalama 263 avro ile konaklamada dünyanın en pahalı şehri olurken İstanbul’un gecelik konaklama fiyatı ise ortalama 88 avro olarak gerçekleşti. 3 yıl önce İstanbul'da fiyatlar 150-200 euro arasındaydı

24.08.2018 - 16:55 | Güncelleme: AA

TÜROB, dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR Global’in yaz dönemine ilişkin tüm kategorilerdeki otel fiyat verilerinden hareketle yaptığı araştırmada, konaklamada dünya çapında en pahalı şehirleri belirledi.

Buna göre oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üç şehir sırasıyla Paris, Tel Aviv ve New York olarak öne çıktı. En pahalılar listesinde ilk 20 sırasında Avrupa şehirlerinin ağırlıkta olması dikkati çekerken, ortalama doluluk oranının yüzde 88 olduğu Paris’te ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 263 avroya ulaşarak konaklamada dünyanın en pahalı şehri oldu.

- Avrupa şehirleri ağırlıkta

İsrail’in Tel Aviv kenti 239 avro ile dünyanın en pahalı ikinci şehri olurken, üçüncü sıradaki New York’ta ortalama oda fiyatları 236 avro düzeyinde bulunuyor.

İsviçre'nin en büyük kenti Zürih 216 avro ile dördüncü, Cenevre ise 215 avro ile beşinci sırada yer aldı. Daha sonra sırasıyla Roma 182 avro, Londra 181 avro, Kopenhag 179 avro, Amsterdam 178 avro, ve Dublin 168 avro ile ilk 10'daki diğer şehirler oldu.

Söz konusu şehirlerde ortalama doluluk oranları yüzde 80 ile 90 civarında seyrederken, STR'nin araştırmasında yer alan ve Haziran 2018’de ortalama doluluk oranı yüzde 57 olan İstanbul’da ortalama oda fiyatı 88 avro oldu. Bu fiyat ile İstanbul konaklama sektöründe dünya genelinde en pahalı ilk 20 şehir arasına giremedi.

- Fiyatları kongre turizmi artırır

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turist sayısındaki artıştan daha da önemli olanın fiyatların artması olduğunu belirterek, yüksek sezonla birlikte fiyat artışının da gerçekleşmesin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

İstanbul ve Antalya'nın yeniden fiyat artışı yakalamasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Bayındır şöyle konuştu:

Konaklama tesislerimizin kalitesi ve hizmet düzeyi çok yüksek. Ancak dünya şehirlerindeki fiyatlara baktığımızda henüz olması gereken düzeye ulaşamadığımızı görüyoruz. Özellikle 3 yıl öncesine kadar 150-200 avro ortalama fiyatlara sahip olan İstanbul’un yeniden bu fiyat düzeyine dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

En önemli enstrüman kongre turizmi olacaktır. Fiyatların yükselmesini sağlayacak olan en önemli itici güç gelir düzeyi yüksek kongre turisti olacaktır. İstanbul’u yeniden kongre turizminin gözde şehirleri arasına sokacak adımları atmalıyız. Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı.

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