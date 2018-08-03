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Dünyanın en tehlikeli sahilleri

03.08.2018 - 11:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yaz tatilinde kendini kızgın kumlardan, serin sulara atmak istemeyen insan yoktur. Diğer yandan görünüşte dünyanın en berrak suları gibi gözüken bu denizler oldukça tehlikeli olabiliyor.

  • 1 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
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    Broome sahili, Avustralya

    Muazzam görünümüyle orada yaşanma hayali kurduran Broome sahilinde aslında oldukça zehirli deniz anaları yaşar. 

     

  • 2 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
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    Hanakapiai sahili, Havaii

    Hawaii Adası'nda yer alan bu sahil görünüşte mükemmel. Sahilin karanlık yüzü ise dalgaları... Bu sahildeki dalgalar yüzünden onlarca kişi boğuldu, yüzlercesi boğulma tehlikesi yaşadı.

  • 3 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
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    Playa Zipolite Plajı, Mexico

    Bu plaja "ölüm plajı" da deniyor.

  • 4 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    4 | 33

    Çünkü burada her yıl 50'yi aşkın insan ölüyor.

  • 5 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
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    Gansbaai Plajı, Güney Afrika

    Turistlerin uğrak noktası bu sahil aynı zamanda beyaz köpek balıklarının da sıklıkla ziyaret ettiği bir yer. Nisan ayından eylüle kadar köpek balıkları burada hüküm sürüyor.

  • 6 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    6 | 33

    Heard Plajı, Avustralya

    Avustralya'ya bağlı olan ama daha çok Antartika yakınlarında olan bu sahil büyük buzullarla kaplı...

  • 7 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    7 | 33

    Dumas sahili, Hindistan

    Dumas plajındaki gizem yıllardır devam ediyor. 

  • 8 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    8 | 33

    İlk zamanlarda ölülerin yakıldığı bir yer olan bu plajın perili olduğuna inanılıyor. Burada pek çok kaybolma vakasının olduğunu da belirtelim. 

  • 9 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    9 | 33

    Second Plajı, Güney Afrika

    En tehlikeli sahiller arasında yer alan bu sahilde çok fazla ölümcül köpek balığı atağı gerçekleşti. 

     

  • 10 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    10 | 33

    Pek çok insan da köpek balığı saldırısından dolayı öldü.

  • 11 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    11 | 33

    Kilauea Plajı, Hawaii

    Dışarıdan bakıldığında normal gözüken Kilauea plajı aslında volkanik faaliyetlerin aktif olarak devam ettiği bir konumda...

     

  • 12 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    12 | 33

    Staithes Plajı, İngiltere

    Avrupa'nın en kirli sahillerinden biri olan Staitles Plajı aynı zamanda oldukça dalgalı olması nedeniyle tehlikeli plajlar arasında yer alıyor.

     

  • 13 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    13 | 33

    Fraser Adası sahili, Avustralya

    Cam gibi deniziyle muhteşem görünen bu sahilde yüzmek cesaret istiyor. 

     

  • 14 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    14 | 33

    Çünkü Fraser sahilinde ölümcül örümcekler yer alıyor. Ayrıca buradaki deniz anaları da oldukça zehirli...

  • 15 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    15 | 33

    New Smyrna Plajı, ABD

    Bu plajda yüzlerce köpek balığı saldırısı olmuş. 

  • 16 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    16 | 33

    Diğer yandan saldırılar genellikle yavru köpek balıkları tarafından gerçekleştirilmiş. 

  • 17 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    17 | 33

    North Sentinel Plajı, Hindistan

    Muhteşem sahiliyle göz dolduran bu böglede yaşayan yerliler oldukça saldırgandır. 

     

  • 18 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    18 | 33

    Bikini Atoll Plajı, Marshall Adaları

    Ekvator yakınlarındaki bu plajda 1946-1958 yılları arasında nükleer testler yapıldı. Radyasyon seviyesinin yüksek olduğu plajda yüzmek, sizi hasta edebilir. 

     

  • 19 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    19 | 33

    Schitovaya Bukhta Plajı, Rusya

    En büyük sörf noktalarından biri olan bu plajda kullanılmayan nükleer denizaltılar bulunur. Bölgedeki radyasyon seviyesi oldukça yüksektir. 

     

  • 20 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    20 | 33

    Boa Viagem Plajı, Brezilya

    Turistlerin uğrak noktası olan Boa Viagem Plajı ölümcül köpek balıkları yaşar. 

  • 21 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    21 | 33

    Hatta burada pek çok köpek balığı saldırısının yaşandığı kayıt altına alınmıştır. 

  • 22 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    22 | 33

    Manaus Plajı, Brezilya

    Bu bölgedeki akarsuda pirana, anakonda gibi tehlikeli canlılar yaşar. Nehirin suları da Manaus Plajı'na döküldüğünden dolayı burası oldukça tehlikelidir. 

  • 23 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    23 | 33

    Utakleiv Plajı, Norveç

    Dışarıdan oldukça romantik görünen bu sahilin suyu oldukça soğuktur.

  • 24 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    24 | 33

    Bu nedenle yüzücüler için Utakleiv plajı oldukça tehlikelidir. 

     

  • 25 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    25 | 33

    Copacabana Plajı, Brezilya

    Adına şarkılar yazılan, mavinin en güzel tonlarını içerisinde barındıran bu sahilde köpek balığı saldırısı çok olur.

  • 26 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    26 | 33

    O nedenle tatil planlarınızı Copacabana'da yapmadan önce iyice düşünmekte fayda var.

     

  • 27 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    27 | 33

    Lamu Plajı, Kenya

    Turkuazın en güzel renklerini barındıran, Kenya'nın en güzel sahillerinden biri olan Lamu, terör saldırıları nedeniyle oldukça tehlikelidir. 

     

  • 28 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    28 | 33
  • 29 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    29 | 33

    İskelet sahili, Namibya

    Dışarıdan masum görünen İskelet sahilinde, pek çok deniz canlısının iskeleti var. Bu iskeletler de insanların yaralanmasına sebep olabiliyor.

  • 30 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    30 | 33

    Tamarama Plajı, Avustralya

    Çok güçlü akıntı olması nedeniyle burada yüzmek cesaret istiyor.

  • 31 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    31 | 33

    West End Plajı, Bahamalar

    Çok fazla köpek balığı saldırısı yaşanıyor. O nedenle burada yüzmeden önce iyice düşünmelisiniz.

     

  • 32 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    32 | 33

    Costa del Sol sahili, İspanya

    Popüler bir sahil olan Costa del Sol, güçlü rüzgarlarıyla da meşhur. 

     

  • 33 Dünyanın en tehlikeli sahilleri ve denizleri
    33 | 33

    Cape Tribulation sahili, Avustralya

    Dışarıdan yine masum görünen bu plajda ölümcül canlılar yaşıyor. Yılan, timsah, deniz anası ve daha nicesinin size zarar vermesini istemiyorsanız buraya gitmeyin.

     

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