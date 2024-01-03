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        Haberler Yaşam Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu!

        Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu!

        TC Candler her sene olduğu gibi bu sene de binlerce kişi arasından dünyanın en yakışıklı isimlerini seçti. Yapılan oylamayla hazırlanan listede 28 yaşındaki Amerikalı-Fransız oyuncu Timothée Chalamet birinci oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:40
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        1

        TC Candler dünyanın en yakışıklı ünlülerini belirledi. Dune, Wonka gibi filmlerin oyuncusu 28 yaşındaki Timothée Chalamet yapılan oylamayla listede birinci oldu.

        2

        1990 yılından beri halktan gelen önerilerle yılın en güzel kadınlarını ve en yakışıklı erkeklerini belirleyen TC Candler'ın listesinde Türk isimler de var.

        3

        Oyuncu Mert Ramazan Demir listede 83. sırada yer aldı.

        4

        Oyuncu Onur Tuna, listede 80. sıraya yerleşti.

        5

        Oyuncu Şükrü Özyıldız, 'en yakışıklı 100 isim' listesinde 74. oldu.

        6

        İtalya'ya yerleşen ünlü oyuncu Can Yaman 37. sırada kendine yer buldu.

        7

        Barış Murat Yağcı 29. sırada bulunuyor.

        8

        Halil İbrahim Ceyhan ise listede 9. sırada yer aldı.

        Listeye giren ilk 20 isim şu şekilde...

        9

        Listeye giren ilk 20 isim şu şekilde...

        20- Zuho, Güney Koreli rapçi

        10

        19- Dean Schneider, İsviçreli hayvan barınağı kurucusu ve sosyal medya kişiliği

        11

        18- Anson Kong, Hong Konglu şarkıcı, dansçı ve aktör

        12

        17- Vinnie Hacker, ABD'li internet ünlüsü

        13

        16- Jungkook, Güney Koreli şarkıcı

        14

        15- Mohammad Ajoory, Ürdünlü model

        15

        14- Ayden Sng Zheng, Singapurlu aktör, sunucu ve müzisyen

        16

        13- Chris Hemsworth, Avustralyalı oyuncu

        17

        12- Hyunjin, Güney Koreli rapçi

        18

        11- Pedro Pascal, Şili asıllı ABD'li oyuncu

        19

        10- BTS üyesi, Güney Koreli şarkıcı ve söz yazarı Kim Tae-hyung

        20

        9- Halil İbrahim Ceyhan, şarkıcı, oyuncu ve model

        21

        8- Bang Chan, Koreli-Avustralyalı şarkıcı

        22

        7- Zhang Zhehan, Çinli aktör ve şarkıcı

        23

        6- Austin Palao, Perulu model

        24

        5- Lucien Laviscount, İngiliz oyuncu

        25

        4- Niki, Japon idol

        26

        3- Keung To, Hong Konglu şarkıcı ve aktör

        27

        2- Henry Cavill, İngiliz oyuncu

        28

        1- Timothée Chalamet, Amerikalı-Fransız oyuncu

        *Haberin görselleri AP ve kişilerin Instagram hesaplarından servis edilmiştir.

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