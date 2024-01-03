Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu!

Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu!

TC Candler dünyanın en yakışıklı ünlülerini belirledi. Dune, Wonka gibi filmlerin oyuncusu 28 yaşındaki Timothée Chalamet yapılan oylamayla listede birinci oldu.

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1990 yılından beri halktan gelen önerilerle yılın en güzel kadınlarını ve en yakışıklı erkeklerini belirleyen TC Candler'ın listesinde Türk isimler de var.