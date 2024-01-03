Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu!
TC Candler her sene olduğu gibi bu sene de binlerce kişi arasından dünyanın en yakışıklı isimlerini seçti. Yapılan oylamayla hazırlanan listede 28 yaşındaki Amerikalı-Fransız oyuncu Timothée Chalamet birinci oldu
TC Candler dünyanın en yakışıklı ünlülerini belirledi. Dune, Wonka gibi filmlerin oyuncusu 28 yaşındaki Timothée Chalamet yapılan oylamayla listede birinci oldu.
1990 yılından beri halktan gelen önerilerle yılın en güzel kadınlarını ve en yakışıklı erkeklerini belirleyen TC Candler'ın listesinde Türk isimler de var.
Oyuncu Mert Ramazan Demir listede 83. sırada yer aldı.
Oyuncu Onur Tuna, listede 80. sıraya yerleşti.
Oyuncu Şükrü Özyıldız, 'en yakışıklı 100 isim' listesinde 74. oldu.
İtalya'ya yerleşen ünlü oyuncu Can Yaman 37. sırada kendine yer buldu.
Barış Murat Yağcı 29. sırada bulunuyor.
Halil İbrahim Ceyhan ise listede 9. sırada yer aldı.
Listeye giren ilk 20 isim şu şekilde...
Listeye giren ilk 20 isim şu şekilde...
20- Zuho, Güney Koreli rapçi
19- Dean Schneider, İsviçreli hayvan barınağı kurucusu ve sosyal medya kişiliği
18- Anson Kong, Hong Konglu şarkıcı, dansçı ve aktör
17- Vinnie Hacker, ABD'li internet ünlüsü
16- Jungkook, Güney Koreli şarkıcı
15- Mohammad Ajoory, Ürdünlü model
14- Ayden Sng Zheng, Singapurlu aktör, sunucu ve müzisyen
13- Chris Hemsworth, Avustralyalı oyuncu
12- Hyunjin, Güney Koreli rapçi
11- Pedro Pascal, Şili asıllı ABD'li oyuncu
10- BTS üyesi, Güney Koreli şarkıcı ve söz yazarı Kim Tae-hyung
9- Halil İbrahim Ceyhan, şarkıcı, oyuncu ve model
8- Bang Chan, Koreli-Avustralyalı şarkıcı
7- Zhang Zhehan, Çinli aktör ve şarkıcı
6- Austin Palao, Perulu model
5- Lucien Laviscount, İngiliz oyuncu
4- Niki, Japon idol
3- Keung To, Hong Konglu şarkıcı ve aktör
2- Henry Cavill, İngiliz oyuncu