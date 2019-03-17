Atlanta Havalimanı 107 milyonu aştı
‘Dünyanın En Yoğun Havalimanları’ listesinde tarihte ilk defa 2018’de 100 milyon yolcu sınırını geçen iki havalimanı yer aldı. Amerika’da yıllardır zirvenin sahibi olan Atlanta Havalimanı ilk sıradaki yerini korurken, uzun süredir listede ikinci olan Çin’in Pekin Başkent Havalimanı ise ilk defa 100 milyon yolcu sınırını geçerek farklı bir başarıya imza attı.
Uluslararası Havalimanları Konseyi – ACI’nın (Airports Council International) her yıl açıkladığı ‘Dünyanın En Yoğun Havalimanları’ raporunda, 1998’den beri listenin zirvesinde yer alan Atlanta Hartfield-Jackson Havalimanı’nın 21’nci kez üst üste yolcu sayısı bakımından dünyanın en yoğun havalimanı unvanını korumasıyla dikkat çekiyor. Atlanta 2017’deki 103.9 milyon olan yolcu sayısını 2018’de %3.3 artırarak 107,3 milyon ulaştırıp farklı bir rekora da imza attı.
ACI raporlarında bugüne kadar Atlanta Hartfield-Jackson’ın haricinde 100 milyon yolcunun üzerine çıkan ikinci bir havalimanı olmamıştı. Tarihte ilk defa listenin ikinci sırasında yer alan Pekin Başkent Havalimanı bir önceki yıla göre yolcu sayısını % 5.4 artırarak, 100 milyonun üzerine çıkan ikinci meydan olarak kayıtlara geçti. Dünya havacılık sektörünün merakla beklediği Pekin Daxing Havalimanı’nın 1 Ekim 2019’da hizmete açılmasıyla yolcu kaybına uğrayacak havalimanı, 2018’de 100.9 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Yeni havalimanının açılmasıyla Pekin Havalimanı listedeki konumu da gelecek yıl değişecektir.
Listenin üçüncü sırasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Havalimanı 2017’deki yerini korudu. Bir önceki yıla göre yolcu sayısını %1 artıran havalimanı 2018’de 89.1 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. ACI raporunda dünyanın en yoğun dördüncü meydanı unvanın da değişiklik var. 2017’nin beşincisi olan Los Angeles Havalimanı bir basamak yükselerek, Tokyo Havalimanı’nın üstüne çıkarak dördüncü olmuş. Dördüncü sıradaki Los Angeles Havalimanı, % 3.5 artış sağlarken, 5. sıradaki Tokyo Havalimanı ise %2.0 büyümeye imza atmış.
Dünya Havalimanları Konseyi – ACI, dünya genelinde 1.202 meydandan topladığı verileri değerlendirerek her sene en yoğun meydan listesini açıklıyor. 2018’de bir önceki yıla göre ortalama % 4.7 yolcu artışı sağlanmışken, en yoğun havalimanları listesinde bulunan havalimanlarından yaklaşık 1.5 milyar yolcu geçmiş. Bu havalimanları aynı zamanda dünya yolcu trafiğinin yaklaşık % 17’sini oluşturuyor.
Atatürk 17’nci olarak son kez listede
ACI’nın ‘Dünyanın En Yoğun Meydanları 2018’ listesinde 17’nci sırada yer alan TAV’ın işlettiği İstanbul Atatürk Havalimanı, 2017’ye göre % 6.4 bir büyümeye imza atmasına rağmen listede iki sıra geriledi.
2017’de 15’nci olarak adını yazdıran Atatürk, 2018’de yolcu sayısını 68 milyonun üzerine çıkararak en yüksek artış sağlayan dünyanın 5’nci havalimanı oldu. Nisan’da tüm ticari kapasitesinin İstanbul Havalimanı’na taşınması sebebiyle önümüzdeki yıl bu listede yer almayacak Atatürk Havalimanı böylece ACI raporuna 17’nci sıradan elveda demiş olacak.
Öte yandan İstanbul Havalimanı ise 2019’un en yoğun meydanları listesinin ilk 20’sinde yer almaya bilir. Bunun sebebi 3 ay kayıpla Nisan’da tam kapasite hizmete girmesi olacaktır. Ancak 2020 rakamlarıyla bu listenin neresinde yer alacağı şimdiden merak konusu. Öğrenmek için de 2021’in ilk aylarını beklememiz gerekecek.
Dünyanın En Yoğun Havalimanları 2018
1- Atlanta 107.3 milyon
2- Pekin 100.9 milyon
3- Dubai 89.1 milyon
4- Los Angeles 87.5 milyon
5- Tokyo 87.1 milyon
6- Şikago 83.3 milyon
7- London 80.1 milyon
8- Hong Kong 74.5 milyon
9- Şangay 74 milyon
10- Paris 72.2 milyon
11- Amsterdam 71 milyon
12- Yeni Delhi 69.9 milyon
13- Guangzhou 69.7 milyon
14- Frankfurt 69.5 milyon
15- Dallas/Fort Worth 69.1 milyon
16- Seul Incheon 68.3 milyon
17- İstanbul 68.1 milyon
18- Jakarta 66.9 milyon
19- Singapore 65.6 milyon
20- Denver (ABD) 64.4 milyon
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