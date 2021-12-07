Dünyanın ikinci büyük krater gölü bembeyaz

İHA

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında Mükemmeliyet Ödülü alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderası, yağan karla birlikte beyaza büründü.

İHA'nın haberine göre yazı ayrı, kışı ise ayrı güzel olan dünyanın ikinci büyük krater gölü, kışın bile çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Yazın binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krateri, bugünlerde ise kış güzelliğini görmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giyen Nemrut Krateri, güzelliği ile adeta kendine hayran bırakıyor.

Ziyaretçilerine bir yandan yaz güzelliği bir yandan ise kış güzelliğini sunan Nemrut Krateri, iki mevsim görüntüsüyle adeta kendine hayran bırakıyor. Kalderadaki kar kalınlığı ise yer yer 15 - 20 santimetreyi buluyor.

İçerisinde Nemrut Kalderası'nın da içinde yer aldığı bir takım çalışmayı yürütmek üzere kente geldiğini belirten Gülay Karaoğlu, ilk defa ziyaret etme imkanı bulduğu kalderaya adeta hayran kaldığını belitti.

Nemrut Kalderası'nın kışın da ayrı bir güzelliği bulunduğunu ifade eden Karaoğlu, “Gelip bu güzelliği görmek kışa nasip oldu. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Manzarası kendine hayran bırakıyor. Burada yaz ve kış bir arada yaşanıyor. Bu da kalderanın güzelliğine güzellik katmış oluyor. Ben herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum” dedi.

Nemrut’ta muhteşem bir manzara olduğuna dikkat çeken Hacer Göl ise “Nemrut Kalderası'nı ziyarete geldik. Gördüğünüz gibi doğa muhteşem. Bu yıl burada geçen yıllar kadar kar yok. Buraya herkesi davet ediyoruz. Gerçekten manzaramız çok güzel. Herkesi buraya bekliyoruz” diye konuştu