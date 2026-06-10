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        Haberler Dünyadan Dünyanın ilk erkek süper modeli Hoyt Richards'ın hayatı film oluyor

        Dünyanın ilk erkek süper modeli Hoyt Richards'ın hayatı film oluyor

        Dünyanın ilk erkek süper modeli Hoyt Richards'ın hayatını anlatan filmde, başrolde Nicholas Galitzine oynayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 12:43 Güncelleme:
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        Süper model erkeğin hayatı film oluyor

        Dünyanın ilk erkek süper modeli Hoyt Richards'ın hayatı, filme konu oluyor. Yönetmenliğini Gus Van Sant'ın üstleneceği filmin başrolünde, 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Nicholas Galitzine yer alacak.

        Galitzine, bugünlerde gösterimde olan, çizgi roman süper kahramanı He-Man'i canlandırdığı yeni filmi 'Masters of the Universe' filmiyle beyazperdede.

        Henüz adı belli olmayan Hoyt Richards filminin konusuyla ilgili detaylar gizli tutuluyor.

        Şu anda 64 yaşında olan Richards, 1980'lerin sonlarında Versace, Ralph Lauren ve Burberry gibi moda evleri için poz vermek üzere dünyayı dolaşarak uluslararası üne ulaşmıştı.

        Richards'ın hayatınının önemli bir bölümünü anlatan bir belgesel dizi de halihazırda dijital platformda yayında. Süper model, Friedrich von Mierers liderliğindeki ve genç erkek modelleri hedef alan Eternal Values ​​adlı tarikata nasıl bulaştığını ve milyonlarca dolar bağışladığını belgesel dizisi 'Bring Me the Beauties'de anlatıyor.

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        #Hoyt Richards
        #süper model
        #film
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