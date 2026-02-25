Canlı
        Haberler Yaşam Dünyanın ilk modern açık hava müzesi: Skansen

        Dünyanın ilk modern açık hava müzesi: Skansen

        İsveç'in başkenti Stockholm'deki Djurgarden Adası'nda yer alan Skansen, dünyanın ilk modern açık hava müzesi olma özelliğini taşıyor

        İsveç'in başkenti Stockholm'deki Djurgarden Adası'nda yer alan ve 1891 yılında kurulan Skansen Açık Hava Müzesi, İsveç kültürünü ve tarihini keşfetmek isteyen ziyaretçiler için önemli konumlar arasında yer alıyor.

        Dünyanın ilk modern açık hava müzesi olma özelliğini taşıyan Skansen, İsveç'in geçmişinden çeşitli yapıları ve geleneksel sanatları sergileyerek ziyaretçilere İsveç halk kültürünü anlatıyor.

        Aynı zamanda doğal yaşamı gözlemlemek için de eşsiz bir fırsat sunan müze içinde, İskandinavya'nın yerel hayvan türleri olan ayılar, kurtlar, ren geyikleri, elkler (kara geyiği), foklar ve çeşitli kuş türleri gözlemlenebiliyor.

        Özellikle İskandinavya’ya özgü türlerin barındığı müzede, liman foku (Harbor Seal) ve gri fok (grey seal) türleri de yer alıyor.

        #Dünyanın ilk modern açık hava müzesi
        #Djurgarden Adası
        #isveç
        #Stockholm
        #Skansen Açık Hava Müzesi
