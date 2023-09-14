Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Dünyanın ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te

        Dünyanın ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve Yaşayan Müze Ödülü alan Fıstık Müzesi ile Antep fıstığının tarihi, yetiştirilme aşaması ve sofralara geliş süreci ziyaretçilere anlatılıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tarihi Kentler Birliği tarafından Yaşayan Müze Ödülü alan Fıstık Müzesi dünyada ilk ve tek fıstık müzesi olma unvanı taşıyor. Fıstık Park içinde bulunan müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, fıstığın tohumdan sofralara kadar uzanan gelişim süreci hakkında bilgileri ediniyor.

        2

        Ziyaretçiler ayrıca fıstığın aşılanması, toplanması ve kırılmasına kadar olan tüm süreçleri balmumu heykellerle yerinde yaşıyor. Bunun yanında müzenin bulunduğu alanda gerçek fıstık ağaçlarının olduğu parkı ziyaret ederek daha yakından fıstığı dalında görme fırsatı buluyor.

        3

        Fıstık müzesinin ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Fıstık Müzesi Birim Sorumlusu Mustafa Kaplan, "Fıstık Müzesi, 2018 yılında açıldı. Yaklaşık 5 yıllık süreçte 180 bin ziyaretçi aldık. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi gayet güzel" dedi.

        4

        "ANTEP FISTIĞININ TANITIMINI YAPIYORUZ"

        Müzenin kurulmasındaki en büyük nedenin Antep fıstığının Türkiye ve dünyaya tanıtımını yapmak olduğunu belirten Kaplan, "Gelen ziyaretçilerimize Antep fıstığının yetiştirilmesinden kullanım alanına kadar her şeyi açıklamalı bir şekilde anlatıyoruz. Dünya genelinde 17 çeşit Antep fıstığı yetiştirilirken şehrimizde de 10 çeşit yetiştiriliyor. Müzemizde 10 çeşidini de sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

        5

        "5 YILDA 180 BİN ZİYARETÇİ ALDIK"

        Fıstık Müzesi'ni ziyarete gelen turistlerin ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Kaplan, turistlerin en çok fıstığın yetiştirilme aşamasını merak ettiğini söyleyerek, "Antep fıstığının Ağustos ayının ilk haftasında hasat süreci başlar ve eylül ayının son gününe kadar devam eder. Toplanan fıstıklar bazı çiftçilerimiz tarafından kendi bahçesine serilerek ve kurumaya bırakılarak tüketiciye sunulur. 10 yıl öncesine kadar kırsal mahallelerde tek tek elle çıtlatma işlemi gerçekleştirilirdi. Günümüzde makineleşmeye gidildiği için elle çıtlatmanın yerini makineler aldı diyebiliriz" şeklinde konuştu.

        6

        "FISTIĞIN AŞILANMASI TURİSTLERE İLGİNÇ GELİYOR"

        Fıstık ağacının çeşitli ağaçların aşılanarak elde edilebildiğini aktaran Kaplan, "Herkes Antep fıstığının menengiçten yani Antep fıstığının yabanisini olan ağacın aşılanarak yetiştirildiğini bilmiyor. Bunu merak ettikleri için burada onu gösteriyoruz ve onlara ilginç geliyor.

        7

        Yine aynı şekilde bıttımın, sakız ağacının ve sumak ağacının aşı işleminden sonra fıstık ağacına dönüştüğünü bilmeyenler burada öğrenerek bilgi edinmiş oluyor. Kısacası müzemizin içerisinde Antep fıstığı hakkında bilgiler alarak Fıstık Park'ta bulunan fıstık ağaçlarını da yerinde görme fırsatı elde edebilirler" diye konuştu.

        #Dünyanın ilk ve tek fıstık müzesi
        #Fıstık Müzesi
        #gaziantep
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!