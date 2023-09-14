Dünyanın ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve Yaşayan Müze Ödülü alan Fıstık Müzesi ile Antep fıstığının tarihi, yetiştirilme aşaması ve sofralara geliş süreci ziyaretçilere anlatılıyor
Tarihi Kentler Birliği tarafından Yaşayan Müze Ödülü alan Fıstık Müzesi dünyada ilk ve tek fıstık müzesi olma unvanı taşıyor. Fıstık Park içinde bulunan müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, fıstığın tohumdan sofralara kadar uzanan gelişim süreci hakkında bilgileri ediniyor.
Ziyaretçiler ayrıca fıstığın aşılanması, toplanması ve kırılmasına kadar olan tüm süreçleri balmumu heykellerle yerinde yaşıyor. Bunun yanında müzenin bulunduğu alanda gerçek fıstık ağaçlarının olduğu parkı ziyaret ederek daha yakından fıstığı dalında görme fırsatı buluyor.
Fıstık müzesinin ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Fıstık Müzesi Birim Sorumlusu Mustafa Kaplan, "Fıstık Müzesi, 2018 yılında açıldı. Yaklaşık 5 yıllık süreçte 180 bin ziyaretçi aldık. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi gayet güzel" dedi.
"ANTEP FISTIĞININ TANITIMINI YAPIYORUZ"
Müzenin kurulmasındaki en büyük nedenin Antep fıstığının Türkiye ve dünyaya tanıtımını yapmak olduğunu belirten Kaplan, "Gelen ziyaretçilerimize Antep fıstığının yetiştirilmesinden kullanım alanına kadar her şeyi açıklamalı bir şekilde anlatıyoruz. Dünya genelinde 17 çeşit Antep fıstığı yetiştirilirken şehrimizde de 10 çeşit yetiştiriliyor. Müzemizde 10 çeşidini de sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.
"5 YILDA 180 BİN ZİYARETÇİ ALDIK"
Fıstık Müzesi'ni ziyarete gelen turistlerin ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Kaplan, turistlerin en çok fıstığın yetiştirilme aşamasını merak ettiğini söyleyerek, "Antep fıstığının Ağustos ayının ilk haftasında hasat süreci başlar ve eylül ayının son gününe kadar devam eder. Toplanan fıstıklar bazı çiftçilerimiz tarafından kendi bahçesine serilerek ve kurumaya bırakılarak tüketiciye sunulur. 10 yıl öncesine kadar kırsal mahallelerde tek tek elle çıtlatma işlemi gerçekleştirilirdi. Günümüzde makineleşmeye gidildiği için elle çıtlatmanın yerini makineler aldı diyebiliriz" şeklinde konuştu.
"FISTIĞIN AŞILANMASI TURİSTLERE İLGİNÇ GELİYOR"
Fıstık ağacının çeşitli ağaçların aşılanarak elde edilebildiğini aktaran Kaplan, "Herkes Antep fıstığının menengiçten yani Antep fıstığının yabanisini olan ağacın aşılanarak yetiştirildiğini bilmiyor. Bunu merak ettikleri için burada onu gösteriyoruz ve onlara ilginç geliyor.
Yine aynı şekilde bıttımın, sakız ağacının ve sumak ağacının aşı işleminden sonra fıstık ağacına dönüştüğünü bilmeyenler burada öğrenerek bilgi edinmiş oluyor. Kısacası müzemizin içerisinde Antep fıstığı hakkında bilgiler alarak Fıstık Park'ta bulunan fıstık ağaçlarını da yerinde görme fırsatı elde edebilirler" diye konuştu.