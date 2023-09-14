Dünyanın ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te

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"ANTEP FISTIĞININ TANITIMINI YAPIYORUZ" Müzenin kurulmasındaki en büyük nedenin Antep fıstığının Türkiye ve dünyaya tanıtımını yapmak olduğunu belirten Kaplan, "Gelen ziyaretçilerimize Antep fıstığının yetiştirilmesinden kullanım alanına kadar her şeyi açıklamalı bir şekilde anlatıyoruz. Dünya genelinde 17 çeşit Antep fıstığı yetiştirilirken şehrimizde de 10 çeşit yetiştiriliyor. Müzemizde 10 çeşidini de sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"5 YILDA 180 BİN ZİYARETÇİ ALDIK" Fıstık Müzesi'ni ziyarete gelen turistlerin ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Kaplan, turistlerin en çok fıstığın yetiştirilme aşamasını merak ettiğini söyleyerek, "Antep fıstığının Ağustos ayının ilk haftasında hasat süreci başlar ve eylül ayının son gününe kadar devam eder. Toplanan fıstıklar bazı çiftçilerimiz tarafından kendi bahçesine serilerek ve kurumaya bırakılarak tüketiciye sunulur. 10 yıl öncesine kadar kırsal mahallelerde tek tek elle çıtlatma işlemi gerçekleştirilirdi. Günümüzde makineleşmeye gidildiği için elle çıtlatmanın yerini makineler aldı diyebiliriz" şeklinde konuştu.