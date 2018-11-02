Dünyaya açılacak yeni teknolojilere ev sahipliği yapan İTÜ Magnet İleri Aşama Girişimcilik Merkezi, Startup İstanbul kapsamında 40 ülkeden 300’ü aşkın girişimci ve konuşmacıya ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında yurtdışından gelen girişimcilere, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi, girişimlerini büyütmelerine yardımcı olacak fırsatlar aktarıldı.
İTÜ Magnet’te düzenlenen etkinlikte ‘Growing Your Startup in Istanbul: Tips and Opportunities (Girişiminizi İstanbul’da Büyütmek: İpuçları ve Fırsatlar)’ başlıklı sunumunu yapan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, "Milyonlarca insanın yaşadığı dinamik ve genç bir şehir olan İstanbul aynı zamanda kaliteli Ar-Ge projelerinin doğduğu bir lokasyon. Küresel Girişimcilik Endeksi’ne göre Türkiye 137 ülke arasında 37’nci sırada yer alırken, yenilikçilik anlamında ise çok daha üst sıralardayız. Ülkemizde melek yatırım, girişim sermayesi ve özel sermaye yatırımları toplamda 177 milyon dolar seviyelerine yükseldi. Girişiminize İstanbul’da başlamak, dünyaya açılmak için doğru bir karar olacaktır" dedi.
CİROSU 20 MİLYON TL'YE ULAŞTI
İTÜ Magnet başlangıç yatırımını almış veya ürettiği gelir ile emsal kaynak yaratabilen, büyüme aşamasına geçmek veya daha da büyümek için VC seviyesinde yatırım almak üzere desteğe ihtiyaç duyan girişimci firmaların ileri aşama merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İTÜ Magnet’e geçtiğimiz bir yıl içerisinde 60 firma katıldı. Teknoloji alanında faaliyet gösteren bu firmalar toplamda 20 milyon TL’lik ciroya ulaştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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