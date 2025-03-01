Duplantis, sırıkla atlama 11. kez dünya rekorunu kırdı!

İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlama dünya rekorunu 6,27 metreye çıkararak kariyerinde 11. kez dünya rekorunu geliştirdi.

25 yaşındaki sporcu, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu kapsamında gerçekleştirilen All Star Perche turnuvasında yeni dünya rekorunu kırdı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Duplantis, kariyerinde 11. kez dünya rekorunu geliştirirken, geçen ağustos ayında Polonya'da düzenlenen bir yarışmada kırdığı 6,26 metrelik rekorunu bir santimetre daha geliştirdi.

🏃🏻‍♂️Duplantis, 11. kez dünya rekorunu kırdı!



🏅 Dünya rekortmeni sırıkla atlamacı Armand Duplantis, Fransa'da düzenlenen All Star Sırıkla Atlama'da 6.27 ile kendine ait son rekoru 11. kez kırmayı başardı.



📌 Ağustos 2024'te 6.26 atlamıştı.pic.twitter.com/svSn2jn414 — AA SPOR (@aa_spor) March 1, 2025

Duplantis, Paris 2024 Oyunları'nda üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu olurken dünya rekorunu 6,25 metreye çıkarmıştı.