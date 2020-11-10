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Pil üreticisi Duracell ile online süpermarket İstegelsin, sürdürülebilirlik projesi için güç birliği yaptıklarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, İstegelsin’in dağıtım ekipleri, sipariş getirdiklerinde atık pilleri kullanıcılardan alacak. Özel olarak depolanacak bu pillerin geri dönüşümü ise daha sonra Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP Derneği) tarafından gerçekleştirilecek.

Duracell’in önderliğinde hayata geçecek proje kapsamında, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum’da hizmet veren ve İstegelsin’in dağıtım ekipleri, siparişi getirdiklerinde kullanıcıların hijyen kuralları gereği kapıya astığı kullanım ömrü bitmiş pilleri alacak. Özel olarak üretilen atık pil muhafaza çantasına konulan bu piller depolanacak. Son aşamada ise TAP Derneği tarafından pillerin geri dönüşümü gerçekleştirilecek.

Duracell Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kerem Sinanoğlu, sürdürülebilirliği çevresel ayak izini azaltmak ve çalışanlarla paydaşlar için kalıcı değer yaratmak olarak gördüklerini belirterek, "İstegelsin aracılığı ile toplanacak pillerin geri dönüşümü ile çocuklarımız için daha sağlıklı bir gelecek yaratacağımıza olan inancımız sonsuz" dedi.

İstegelsin CEO’su Sedat Yıldırım ise projeyle ilgili olarak, "Kâğıt, cam gibi ürünlerin geri dönüşümü konusunda insanlar son yıllarda daha da bilinçlendi. Ancak söz konusu pil olunca insanlar nereye vereceklerini, nasıl geri dönüştüreceklerini bilmiyor. Biz de kullanıcılarımızdan atık pilleri alarak geri dönüşüm sürecine destek vereceğiz. Bunu yaparken de yine hijyen kurallarına uyacak ve sosyal mesafeyi gözeteceğiz" ifadelerini kullandı.