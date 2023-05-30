Dursun Özbek: Artık önce Avrupa gelecek!

Kulübün resmi televizyonuna konuşan başkan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a kutlu olsun. Cumhuriyet'in 100. yılı... Başkent'te şampiyon olduk. Bu 100. yıl şampiyonluğu Galatasaray'a çok yakıştı. Emeği olan herkese teşekkür ederim.Bize inandılar, ilmek ilmek dokuduk. Her şeye, herkese karşı. Camiama 23. şampiyonluk hayırlı olsun, arkası da gelecek."