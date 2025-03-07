Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek sahaya iniyor! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek sahaya iniyor!

        Fenerbahçe'yle aradaki puan farkının 4'e inmesi sonrasında Dursun Aydın Özbek olaya el attı. Buruk ve futbolculara destek veren Özbek, Kemerburgaz'da kendisine bir oda hazırlatılmasını istedi. Başkan ayrıca Alanyaspor deplasmanına gitmeyi düşünüyor

        Giriş: 07.03.2025 - 10:12 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dursun Özbek sahaya iniyor!
        ABONE OL

        Fenerbahçe’yle arasındaki puan farkı 4’e inen Galatasaray’da Başkan Dursun Aydın Özbek de sahaya indi.

        Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Başkan Özbek camiadaki panik havasını dağıtmak için kolları sıvadı.

        Kasımpaşa beraberliği sonrasında Kemerburgaz’a giden Özbek teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara tam destek verdi.

        Başkanın son günlerde spekülasyonlara konu olan primlerle ilgili gerekenin yapılacağı mesajı futbolcular üzerinde olumlu bir hava yarattı.

        Geçen iki sezonda Florya’daki aile ortamını özleyen futbolcularla da görüşen Özbek takımın konsantrasyonunu tutmak için de sürece daha yakından dahil olma kararı aldı.

        Aralarında eski başkanların da yer aldığı camianın önde gelen isimleriyle sık sık görüşen Özbek yaptığı fikir alışverişi sonrasında hem saha içi hem de saha dışı konularda bazı kararlar aldı.

        Başkan Özbek, Antalya kampının sadece futbolcular ve doğrudan futbolcularla ilgilenen personellerin oluşturduğu dar bir kadroyla yapılması yönünde talimat verdi.

        Diğer yandan Başkanın son günlerde çokça iddia edilen Sportif AŞ’ye dışarıdan bir atama yapmak gibi bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi.

        Bu sezon şehir dışı deplasmanlarına gitmeyen Özbek’in Alanya müsabakasını tribünde takip etmeyi planladığı belirtildi.

        Bundan sonraki süreçte Kemerburgaz’a adeta kamp kuracak olan başkan Özbek tesislerde kendisine bir oda hazırlatılmasını da istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Kaybolan Tanju öğretmen için 3. gün... Korkulan olmasın!
        Kaybolan Tanju öğretmen için 3. gün... Korkulan olmasın!
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        "İşim gasp edildi"
        "İşim gasp edildi"
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        "Amerika'nın altın çağı daha yeni başladı"
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        Yağış yok; sis, don ve buzlanma var
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor