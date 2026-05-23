        Dursun Özbek: Tek adaylı seçim Galatasaray geleneklerine uygun değil

        Dursun Özbek: Tek adaylı seçim Galatasaray geleneklerine uygun değil

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tek aday olarak girdiği seçimli genel kurulda oy verme işlemi öncesi konuştu. Seçim günlerinin Galatasaray'ın bayram günleri olduğunu belirten Özbek, "Tek adaylı seçim Galatasaray geleneklerine uygun değil ama bu dönem böyle tecelli etti. Bunun, bugün seçilecek olan yönetime çok büyük bir yükümlülük yüklediğini kabul ediyorum. Bu seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 11:14 Güncelleme:
        "Tek adaylı seçim G.Saray geleneklerine uygun değil"

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tek aday olarak girdiği olağan seçimli genel kurulla yeni yönetime çok büyük sorumluluklar yüklendiğini söyledi.

        Özbek, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında üyelere hitap etti.

        Seçimlerin Galatasaray'ın bayram günleri olduğunu aktaran Özbek, "Bugün de öyle olacak. Tek adaylı seçim Galatasaray geleneklerine uygun değil ama bu dönem böyle tecelli etti. Bunun, bugün seçilecek olan yönetime çok büyük bir yükümlülük yüklediğini kabul ediyorum. Dört seneden beri Galatasaray Spor Kulübünü sizlerden aldığımız yetkiyle yönetiyoruz. Genel kurulumuzdan, 'Evet, bugüne kadar söyleşiler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez, daha fazlasını ister. Bundan sonraki yönetimde de bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım.' diye bir mesaj olarak kabul ediyoruz. Bugün, arkadaşlarımla bu sorumluluk bilinciyle buraya geldik. Bu seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

