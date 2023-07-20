Dursun Özbek'ten 1959 Komisyonu tepkisi: 20 yıldır neredeydiniz?

Galatasaray, Medicana ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı kırmızılılar, Rams Park'ta düzenlediği basın toplantısıyla sponsorluk hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur imza töreninde yer aldı.

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İmza töreninin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"20 SENEDİR NEREDEYDİNİZ?"

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili talebini değerlendiren Özbek, "1959 öncesi şampiyonluklar için kurulun komisyon hakkında söyleyecek bir şey yok. İflas etmiş tüccar örneği ile cevap verdi. İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırır ve eski alacağı var mı diye bakar... Son derece benzeşiyor. Olay çok net ve tartışmaya kapalı. 1959'dan itibaren deplasmanlı Türkiye Şampiyonası başlamış. 2001-2002'de '5 şampiyonluğa 1 yıldız' kararını TFF almış. Kurumlarda süreklilik esastır. Bu kararı Galatasaray değil, TFF aldı. Beşiktaş'ın iki sezonla ilgili başvurusu olmuş, iki şampiyonluk hakkı verilmiş. Kararlar verilmiş. 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor! 20 senedir neredeydiniz? Kimse bu kararı değiştirme işien girmesin. TFF'nin kararı hukuksuz ve kendini inkar eden bir karar. Konuyla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarmakta son derece mahirler. M.Ö kaç şampiyonluk vardı? Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek konuyu, gündeme koyduk. 3-5 sene de bunu tartışırız. Finansal krizi, Türk futbolundaki başarısızlıkları konuşan yok. Nedir? M.Ö şampiyonluklarım nerede?" sözlerini sarf etti.

"BAZEN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇERSİNİZ" Yıldız konusunun gündem değiştirme hareketi olduğunu savunan Özbek, "Zordaysanız, bazen gündemi değiştirmek için harekete geçersiniz. Yıldız hareketi, bence buna yönelik. Zorda olanlar bunu deneyebilir. TFF'nin buna alet olmasını kınıyorum. Alınan kararlar varken, futbolu kaosa sokmanın, suni tartışma ortamı yaratılmasının Türk futboluna 5 kuruş fayda getirmeyeceğine kanaatim tamdır." dedi.