Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten 1959 Komisyonu tepkisi: 20 yıldır neredeydiniz? - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten 1959 Komisyonu tepkisi: 20 yıldır neredeydiniz?

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Medicana Hastanesi ile yapılan sponsorluk anlaşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in açıklamaları...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özbek'ten 1959 Komisyonu tepkisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, Medicana ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı kırmızılılar, Rams Park'ta düzenlediği basın toplantısıyla sponsorluk hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur imza töreninde yer aldı.

        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması Haberi Görüntüle

        İmza töreninin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "20 SENEDİR NEREDEYDİNİZ?"

        Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili talebini değerlendiren Özbek, "1959 öncesi şampiyonluklar için kurulun komisyon hakkında söyleyecek bir şey yok. İflas etmiş tüccar örneği ile cevap verdi. İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırır ve eski alacağı var mı diye bakar... Son derece benzeşiyor. Olay çok net ve tartışmaya kapalı. 1959'dan itibaren deplasmanlı Türkiye Şampiyonası başlamış. 2001-2002'de '5 şampiyonluğa 1 yıldız' kararını TFF almış. Kurumlarda süreklilik esastır. Bu kararı Galatasaray değil, TFF aldı. Beşiktaş'ın iki sezonla ilgili başvurusu olmuş, iki şampiyonluk hakkı verilmiş. Kararlar verilmiş. 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor! 20 senedir neredeydiniz? Kimse bu kararı değiştirme işien girmesin. TFF'nin kararı hukuksuz ve kendini inkar eden bir karar. Konuyla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarmakta son derece mahirler. M.Ö kaç şampiyonluk vardı? Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek konuyu, gündeme koyduk. 3-5 sene de bunu tartışırız. Finansal krizi, Türk futbolundaki başarısızlıkları konuşan yok. Nedir? M.Ö şampiyonluklarım nerede?" sözlerini sarf etti.

        "BAZEN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇERSİNİZ"

        Yıldız konusunun gündem değiştirme hareketi olduğunu savunan Özbek, "Zordaysanız, bazen gündemi değiştirmek için harekete geçersiniz. Yıldız hareketi, bence buna yönelik. Zorda olanlar bunu deneyebilir. TFF'nin buna alet olmasını kınıyorum. Alınan kararlar varken, futbolu kaosa sokmanın, suni tartışma ortamı yaratılmasının Türk futboluna 5 kuruş fayda getirmeyeceğine kanaatim tamdır." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Kadir Şeker ile ilgili sıcak gelişme!
        Kadir Şeker ile ilgili sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta Konferans mesaisi!
        Beşiktaş'ta Konferans mesaisi!
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        Hapse girmekten korkuyor
        Hapse girmekten korkuyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Bidonlu önlem!
        Bidonlu önlem!
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Bakırköy'de sır cinayet
        Bakırköy'de sır cinayet
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Falaka davasında verilen ceza fazla bulundu!
        Falaka davasında verilen ceza fazla bulundu!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Maliye açıklık getirdi
        Maliye açıklık getirdi
        Kampın kare ası!
        Kampın kare ası!
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        "Gittim, gördüm, sevdim"