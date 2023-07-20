Erden Timur'dan Icardi ve Bakambu açıklaması
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sponsorluk imza töreninde transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sponsorluk anlaşmalarına dair bilgiler veren Timur, hedeflerinin 50 milyon Euro'yu aşmak olduğunu vurguladı
Galatasaray Spor Kulübü ile Medicana Hastanesi arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.
Hedeflerinin Avrupa'da başarılı olmak olduğunu söyleyen Timur, transferler konusunda ise şunları söyledi:
"Avrupa'da futbol anlamında 10 büyük takımdan biri olmak istiyoruz. Kısa vadede Avrupa'da kupa kazanmayı arzuluyoruz."
"Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler."
"Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız."
"Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak"