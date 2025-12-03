Habertürk
        Dursun Özbek'ten SOBE'ye ziyaret! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten SOBE'ye ziyaret!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konya'da SOBE'yi ziyaret etti

        Giriş: 03.12.2025 - 18:12 Güncelleme: 03.12.2025 - 18:12
        Dursun Özbek'ten SOBE'ye ziyaret!
        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'nı ziyaret etti.

        SOBE'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özbek'e, ziyaretinde TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ile vakfın yöneticileri eşlik etti.

        Galatasaray ile SOBE Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolünün değerlendirildiği ziyarette, öğrenciler Özbek ve Atiker'e çiçek takdim etti.

        Görüşmede, spor kulüplerinin sosyal sorumluluk projelerinde otizm farkındalığının artırılması, sporun otizmli bireyler üzerindeki olumlu etkilerinin güçlendirilmesi ve eğitim desteklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Taraflar, 2026 yılı için de ortak projelerin genişletilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

        Merkezdeki özel eğitim sınıfları, duyu bütünleme odaları, spor alanları ve bağımsız yaşam becerileri atölyelerini de gezen Özbek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Özbek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi, onlar için forma imzaladı.

        "GALATASARAY YENİ OTİZM YÜZME BRANŞINI DEVREYE SOKTU"

        Ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen Dursun Özbek, "Galatasaray yeni otizm yüzme branşını devreye soktu. Onunla ilgili yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ömer Başkanımla beraber SOBE'yi ziyaret etmek istedim. Çünkü hep bahsediliyordu. Muhteşem bir tesis. Otizmli çocuklarımıza her türlü eğitim burada veriliyor ve onların topluma kazandırılması yönünde de büyük bir çalışma görüyorum. Görevimiz bu çalışmalara destek vermek, bunun daha mükemmel ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Yeşil beyazlı kulübün başkanı Ömer Atiker ise Özbek'in kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Yaptığımız projeler gereği Galatasaray Spor Kulübü ve Konyaspor Kulübü gerçekten güzel işlere imza atıyor. Şu anda çocuklarımız için elimizden gelen tüm fedakarlığı Sayın Başkanımla birlikte yapacağımızı taahhüt ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Ziyarette Özbek'e, otizmli öğrencilerin yaptığı ebru tablosu hediye edildi.

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konya'da SOBE'yi ziyaret etti

